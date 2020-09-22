star.com.tr 22 Eylül 2020 Salı 18:59 - Güncelleme: 22 Eylül 2020 Salı 19:03

Güney Kore donanmasına ait gizli bilgiler, şirket ihaleleri için dışarıya sızdırıldı.

Güney Kore donanma personelleri 2014 senesinde Aegis donanımlı "destroyer" inşa etme projesiyle ilgili belgeleri gizlice ele geçirdiler. İddiaya göre, ele geçirilen gizli bilgiler, daha sonra gemi yapımı ihalesinin kazanılmasında bir avantaj sağlamak için Hyundai ile paylaşıldı.

Askeri yetkililerin 2018’den beri davayı incelediği ve yaklaşık 12 Hyundai Heavy yetkilisinin de sivil savcılık yetkilileri tarafından soruşturulduğu belirtildi.

2018 senesinde yerli savaş gemisi yapımı için başlatılan, Yeni Nesil Kore Muhrip (The Korea Destroyer Next Generation/KDDX) adlı projenin tasarımın tamamlanması ve üretimine başlanması için son tarih 2023 ve 2024 olarak belirlendi. Söz konusu projenin 2020 yılının sonunda tamamlanması öngörülüyor.

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