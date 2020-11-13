Güney Kore Ordusu'na K9 Thunder KMO teslimatı tamamlandı

star.com.tr 13 Kasım 2020 Cuma 20:33 - Güncelleme: 13 Kasım 2020 Cuma 20:33

Ajans, Kore Cumhuriyeti (RoK) Ordusu ve RoK Deniz Piyadeleri'ne kaç tane K9 teslim edildiğini açıklamadı, ancak bu paletli sistemlerin tahmini bin 300 adedinin 1999 yılından beri ülkenin ordusuna teslim edildiği tahmin ediliyor.

K9 KMO ailesi, ilk olarak Samsung Techwin tarafından Kuzey Kore'nin oluşturduğu tehditlere karşı koymaya daha uygun modernize edilmiş bir sistem sağlamak için tasarlandı ve üretildi. K9, ilk olarak 1999'da Yeonpyeong ve Baengnyeong'un batı sınır adalarına konuşlandırıldı.

46.3 tonluk K9, geleneksel olarak donatılmış rakipleri etkisiz hale getirmek için gereken ihtiyacı sağlamak üzere tasarlanmıştır. Standart mühimmat kullanan sistemin menzili 18 km'dir, ancak bu, farklı mühimmat tiplerinde 30 ve 40.6 km’ye kadar uzatılabilir.

K9 ailesi, K9A1 gibi yükseltilmiş varyantları ve K10 zırhlı mühimmat ikmal aracı (AARV) gibi destek araçlarını içerir. K9A1 aynı rolleri yerine getirmek üzere tasarlanmıştı ancak bilgisayar bilimindeki gelişmelerin sağladığı avantajları en üst düzeye çıkarmak için modernize edilmiş kontrol sistemleriyle donatılmıştır.

K9 Thunder, Türkiye, Polonya, Hindistan, Norveç ve Estonya dahil olmak üzere birçok ülkeye ihraç edildi.

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