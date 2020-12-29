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Savunma

Güney Kore ordusundan yeni anlaşma: Denizaltılar modernize ediliyor

Kore Cumhuriyeti Ordusu'na (RoKA) hizmet etmek üzere Chang Bogo sınıfı üç denizaltının modernize edilmesi için sözleşme imzalandı.

star.com.tr29 Aralık 2020 Salı 19:47 - Güncelleme: 29 Aralık 2020 Salı 20:13
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Kore Cumhuriyeti Ordusu (RoKA) Chang Bogo sınıfı üç denizaltıyı modernize etmek için Güney Kore merkezli Daewoo Gemi İnşa ve Deniz Mühendisliği (DSME) ile sözleşme imzaladı.

Kore Savunma Tedarik Programı Ajansı (DAPA), Güney Kore Millî Savunma Bakanlığı tarafından imzalanan sözleşmenin değerinin 151 milyon ABD Doları tutarında olduğunu bildirdi.

Hangi denizaltının modernizasyon çalışmalarına öncelik verileceğine ya da çalışmaların ne zaman tamamlanacağına dair detay verilmedi.

Chang Bogo sınıfında yer alan ve Lee Eok Gi, Na Dae Yong ve Choi Moo Sun isimli üç denizaltının 2014 yılında imzalanan 164 milyon ABD doları değerindeki anlaşmasının bir parçası olarak modernizasyon çalışmaları tamamlanmıştı.

star.com.tr

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