İSTANBUL 10°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Şubat 2021 Perşembe / 13 Recep 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,246
  • EURO
    8,8693
  • ALTIN
    413.84
  • BIST100
    1488.21
  • Haberler
  • >
  • Savunma
  • >
  • Güney Kore, uçak gemisi projesine yönelik takvimi açıkladı
Savunma

Güney Kore, uçak gemisi projesine yönelik takvimi açıkladı

Güney Kore Savunma Tedarik Programı Ajansı (DAPA), 23 Şubat'ta, ülkenin uçak gemisi inşa projesine ilişkin takvimi açıkladı.

star.com.tr25 Şubat 2021 Perşembe 18:59 - Güncelleme: 25 Şubat 2021 Perşembe 18:59
ABONE OL

Güney Kore'nin Savunma Edinme Programı İdaresi (DAPA) yeni nesil uçak gemisine yönelik çalışmaların resmi olarak 2022'de başlayıp 2033'e kadar tamamlanacağını duyurdu.

DAPA, ilk olarak LPX-II olarak adlandırılan, daha sonra CVX ismini alan proje için ilk aşamada yaklaşık 2,07 milyar ABD doları değerinde bütçe ayrıldığını bildirirken, Ekonomi ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülecek olan bir fizibilite çalışmasıyla toplam proje maliyetinin gözden geçirileceği aktarıldı.

Geminin dijital tasarımları göz önüne alındığında platformun ana uçağının F-35B Lightning II olma ihtimali ön plana çıkıyor.

CVX projesinin yıllık işletim maliyetinin ise yaklaşık 180 milyon dolara mal olacağı belirtildi.

Amerika Birleşik Devletleri ve Güney Kore, 8 Mart'ta ortak tatbikatlar düzenleyecek.

star.com.tr

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.