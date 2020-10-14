star.com.tr 14 Ekim 2020 Çarşamba 18:52 - Güncelleme: 14 Ekim 2020 Çarşamba 19:08

Japonya Başbakanı Yoshihide Suga önümüzdeki hafta Vietnam ve Endonezya'yı ziyaret edecek. Başbakanın gezi sırasında Vietnam ile anlaşmayı imzalaması bekleniyor.

Japonya, ülke savunmasını güçlendirmek ve yerli olarak ürettiği askeri teçhizatın birim maliyetini düşürmek için denizaşırı silah satışları üzerinde on yıllardır uyguladığı yasağı 2014 yılında kaldırdı.

Tokyo, savunmasını güçlendirmek ve yurt içinde ürettiği askeri teçhizatın birim maliyetini düşürmek için denizaşırı ülkelere silah satışları üzerinde uyguladığı yasağı 2014 yılında kaldırmaya başladı. Tokyo, Güneydoğu Asya'nın savunma teçhizatı ihtiyacı talebini değerlendirmek için Endonezya ve Tayland ile de anlaşma görüşmelerinde bulunuyor.

Tokyo, Güneydoğu Asya'nın savunma teçhizatı talebini değerlendirmek üzere savunma teçhizatı transferlerine ilişkin bir anlaşma imzalamak için Endonezya ve Tayland ile de görüşmelerde bulunuyor.

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