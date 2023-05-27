Güneydoğu Asya'ya Türkiye damgası: KAAN'ı ortak üretebiliriz

Türkiye ve Malezya, savunma sanayisindeki işbirliğini yeni bir anlaşmayla güçlendirecek.

Türk savunma sanayisi bünyesinde faaliyet gösteren 18 firma, Asya-Pasifik Bölgesi'nin en geniş çaplı savunma fuarlarından olan Langkawi Uluslararası Denizcilik ve Havacılık Fuarı'nda (LIMA 2023) ürün ve kabiliyetlerini sergiledi.

AA muhabirinin aldığı bilgilere göre, Türkiye ile Malezya arasında son dönemde çok yakın bir işbirliği bulunuyor. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Malezya Hükümeti ve Silahlı Kuvvetleri, başta sahra hastanesi olmak üzere, ayni ve nakdi olarak desteklerini ve yardımlarını Türkiye'ye ulaştırdı.

Malezya Başbakanı Enver İbrahim de depremden 9 gün sonra Türkiye'yi ziyaret ederek desteklerini Türk halkına iletti. Ziyarette ülkelerarası ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla karşılıklı istişarelerde bulunuldu, bu kapsamda savunma sanayisi alanındaki işbirlikleri ve potansiyel projeler de masaya yatırıldı.

Söz konusu görüşmelerde iki dost ve kardeş ülke arasında savunma sanayisi alanında "devletten devlete satış mekanizması" tesis edilerek herhangi bir aracı firma kullanılmaksızın doğrudan doğruya ilişkilerin sürdürülmesi kararlaştırıldı. Bu amaçla Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), Malezya Hükümeti ile savunma sanayisi işbirliği projelerinin hayata geçirilmesi noktasında görevlendirildi. Bu kapsamda SSB, "devletten devlete satış mekanizmasının" yasal altyapısını oluşturmak maksadıyla "İşbirliği Anlaşması"nın taslağını Malezya Savunma Bakanlığına iletti.

Görüşmeler, planlanan şekilde devam ederken, başta Kıyı Görev Gemisi (Littoral Mission Ship-LMS) ve 155 milimetre Kundağı Motorlu Obüs projeleri olmak üzere çeşitli projelere ilişkin olarak SSB, doğrudan Malezya Devleti ile görüşmeler yürütüyor.

"Devletten devlete satış mekanizması" ile Bangladeş, Filipinler, Kuzey Makedonya ve Arnavutluk gibi ülkelerle SSB öncülüğünde başarılı ihracat projeleri hayata geçirildi.

- "DAHA BÜYÜK MÜJDELERLE GELEBİLMEYİ UMUT EDİYORUZ"

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Serdar Demirel, Türk heyetinin fuar kapsamındaki temaslarını, Malezya başta olmak üzere bölge ülkelere yönelik işbirliği çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Fuarın, beklentileri doğrultusunda son derece başarılı geçtiğini ifade eden Demirel, Malezya'daki üst düzey sivil ve askeri karar vericilerle birebir görüşmeler gerçekleştirdiklerini söyledi.

ANKA insansız hava araçlarının Malezya'ya satışına yönelik bir sözleşme imzaladıklarını belirten Demirel, bunun yanında HAVELSAN'ın çeşitli işbirliği anlaşmaları yaptığını, TİTRA Teknoloji'nin de bir ortaklığa imza attığını dile getirdi.

Demirel, "Bunların hepsinin ötesinde Malezya ile savunma tedarikinde ortaklık ve birliktelik sağlayacak bir anlaşma konusunda da mutabakata vardık. Bundan sonra Malezya ile olan savunma sanayisi ilişkilerimizin çok daha ilerlemesini ve daha büyük müjdelerle gelebilmeyi umut ediyoruz. Bu açıdan bizim için kısa süren ama son derece başarılı geçen bir fuar oldu." dedi.

- "TÜRK VARLIĞINI TEKRARDAN HİSSEDİYORUZ"

Demirel, Güneydoğu Asya'nın başından beri Türkiye için önemli bir pazar olduğunu vurguladı.

Malezya ve Endonezya ile başlayan işbirliğinin bölge ülkelerine yayıldığına değinen Demirel, şöyle konuştu:

"Filipinler ve bölgedeki birçok ülkeyle çok ciddi ilişkilerimiz var. Artık buralarda silah satmak için değil ortaklık için bulunuyoruz. Birçok ülkeyle ortaklık anlaşmalarımız var. Karşılıklı iki devlet olarak anlaşmalar gerçekleştiriyoruz ve bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. Umarım ileride çok daha büyük müjdeler vereceğiz. Örneğin Sayın Cumhurbaşkanı'mızın çok yakında tanıtımını yaptığı KAAN uçağının ortak üretimi ve bunun gibi birçok ortak projede de güzel müjdelerimiz olacak. Güneydoğu Asya bizim de anayurdumuz olan Orta Asya'ya yakın bir bölge. Burada Türk varlığını tekrardan hissediyoruz diye düşünüyoruz."

- "VİTRİNİMİZ İHA'LARDAN OLUŞUYOR"

Serdar Demirel, Türk Havacılık ve Uzay Sanayiinin (TUSAŞ) Malezya'da tasarım ofisi bulunduğunu, başka Türk savunma sanayisi firmalarının da benzer yapılanmalarla bölge ülkelerinde birçok faaliyet yürüttüğünü söyledi.

Demirel, bölgedeki diplomatik temsilcilerin de büyük bir ciddiyetle bu çabalara destek olduğunu dile getirerek, "Türk savunma sanayisi tek vücut olarak burada son derece güçlü ve krediye sahip, herkesin sitayişle bahsettiği bir yere sahip. İnşallah bunu daha da ileriye götüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Fuar kapsamında yürüttükleri görüşmelerde öne çıkan ürünler hakkında da konuşan Serdar Demirel, şunları kaydetti:

"Her mağazada birçok ürün olur ama vitrinde birkaç şey olur. Müşteri onu görüp gelir. Bizim vitrinimiz şu anda İHA'lardan oluşuyor. Özellikle Ukrayna ve Azerbaycan'da çok büyük başarılar gösteren Bayraktar TB2, aslında vitrin malzememiz. Bu anlamda başlayan ilişkiler kara, deniz ve başka birçok alana da sirayet ediyor. Şu anda vitrin ürünlerimiz var ama bunlar aslında müşteriyi içeriye çeken ya da ortaklarımızı içeri çekip ilişkilerimizi derinleştirmemizi sağlayan ürünler oluyor. İnşallah vitrinimizi zenginleştireceğiz."

