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Savunma

Gürcistan Ordusu, ABD'den makineli tüfek ve bombaatarlarını teslim aldı

Gürcistan ordusunun, ABD'den M2A1 makineli tüfekleri, M249 hafif makineli tüfekleri ve MK19 bombaatarları teslim aldığı bildirildi.

star.com.tr15 Şubat 2021 Pazartesi 18:17 - Güncelleme: 15 Şubat 2021 Pazartesi 18:17
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Gürcistan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gürcü Savunma Kuvvetlerinin teçhizatlarının NATO standartlarına yükseltme programı kapsamında ABD yapımı makineli tüfek ve bombaatarların teslim alındığı belirtildi.

Açıklamada, Tiflis dışındaki Vaziani Eğitim Alanının Muharebe Eğitim Merkezinde, Gürcistan Savunma Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri'nden eğitmenlerin yeni silahların yeteneklerini gösterdikleri ve Savunma Bakanlığı'nın, teslim alınan silahların Gürcistan birliklerinin NATO ortak kuvvetleri ile birlikte çalışabilirliğini artıracağı belirtildi.

Gürcistan Ordusu, geçtiğimiz birkaç yıl içinde Javelin anti-tank füze sistemleri de dahil olmak üzere ABD yapımı silahlar alırken, çeşitli ülkelerden şirketlerle silahlı kuvvetler için araç filolarının onarımı, yükseltilmesi veya değiştirilmesi için anlaşmalar imzaladı.

star.com.tr

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