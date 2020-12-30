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Savunma

Gürcistan, yeni yılda savunmasını güçlendirecek

Gürcistan Savunma Bakanı Garibashvili, 2020 yılı için bakanlık tarafından sürdürülen çalışmaların raporunu sundu.

star.com.tr30 Aralık 2020 Çarşamba 18:48 - Güncelleme: 30 Aralık 2020 Çarşamba 18:48
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Gürcistan Savunma Bakanı Irakli Garibashvili, 2020 yılı için bakanlık tarafından sürdürülen çalışmaların raporunu sundu.

Gürcistan Savunma Bakanlığı'nın ulusal savunma üretimini öncelikli alanı olarak gördüğünü dile getiren Garibashvili, bilgi ve deneyim geliştirmek için ortak girişimler kurmak üzere Polonya, Çekya ve İsrail ile görüşmelerde bulunduklarını belirtti.

Garibashvili, 2021 yılında bakanlığın, savunma sanayi ile ilgili devam eden projelerin tamamlanması ve yeni girişimlerin başlatılması için "temel adımları" izleyeceğinin altını çizdi.

Gürcü savunma kuvvetlerinin gelecek yılda, modern, NATO standartlarına tam uyumlu M-4 piyade tüfekleri, operasyonel ve taktik insansız keşif ve savaş dronları ile donatılacağını bildiren savunma bakanı, hava filosunun da yenileneceğini aktardı.

    star.com.tr

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