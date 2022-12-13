Gurur günü: İlk T-70 teslim edilecek

TUSAŞ'ın ana yükleniciliğinde geliştirilen T-70 genel maksat helikopterinin ilki, önümüzdeki günlerde Jandarma Genel Komutanlığı'na teslim edilecek. 2026'dan itibaren 8 helikopterin daha envantere girmesi planlanıyor.

Savunma sanayii Türkiye'nin gücüne güç katıyor. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin (TUSAŞ) ana yükleniciliğinde yürütülen "T-70 Genel Maksat Helikopteri Programı" kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Özel Kuvvetler Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğü'nün genel maksat helikopteri ihtiyacı karşılanacak. Proje kapsamında 109 adet T-70 genel maksat helikopteri üretilecek. Yeni Şafak'ın haberine göre, TUSAŞ'ın ana yükleniciliğinde, Sikorsky Aircraft firmasının S-70i helikopterinden yola çıkılarak geliştirilen T-70 genel maksat helikopterinin ilki, önümüzdeki günlerde Jandarma Genel Komutanlığı'na teslim edilecek. 2026 yılından itibaren 8 helikopterin daha envantere girmesi planlanıyor.

TUSAŞ tarafından geliştirilen ve Türkiye'nin genel maksat sınıfındaki ilk özgün helikopteri olan GÖKBEY de bu ay içinde yine Jandarma'ya teslim edilecek. Böylelikle hem T-70 hem de GÖKBEY projelerinde ilk seri üretim teslimatları 2022 yılı içerisinde gerçekleştirilmiş olacak. Jandarma'ya yakın geçmişte de 13 adet T-129 ATAK helikopteri tedarik edilmişti.