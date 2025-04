Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, Bayraktar TB2 SİHA, sahip olduğu yazılım altyapısı ve gelişmiş uçuş kontrol sistemleriyle otonom manevra yeteneklerini geliştirmeye devam ediyor.

Geçen yıl 31 Mayıs'ta otonom fıçı tonosu manevrası gerçekleştiren Bayraktar TB2, otonom virilden kurtarma manevrasını da başarıyla yaparak dünya havacılık tarihine geçti.

Uçuş testi esnasında kasıtlı olarak viril durumuna sokulan Bayraktar TB2 SİHA, gelişmiş kontrol algoritmaları sayesinde bu kritik durumdan otonom şekilde çıkmayı başardı ve stabilize düz uçuşa geri döndü.

#BayraktarTB2'den dünyada bir ilk daha



Another world first from #BayraktarTB2



İleri Manevra Otonomisi

Otonom Virilden Kurtarma Manevrası



Advanced Maneuvering Autonomy

Autonomous Spin Recovery