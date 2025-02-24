Güvenlik endişeleri ambargodan vazgeçirdi! Türkiye olmadan devam edemeyeceklerini anladılar

ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmesi ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelmesi devam eden Rusya-Ukrayna savaşı için barış umutlarını güçlendirdi. Bu çerçevede Avrupa liderleri, Ukrayna anlaşması yaklaşırken Türkiye'ye silah satışına ilişkin yaklaşımlarını da yeniden şekillendirmeye başladı.

AVRUPA LİDERLERİ TÜRKİYE'YE ASKERİ DONANIM SATIŞINDA KARAR DEĞİŞTİRDİ

Fransa merkezli Radio France Internationale radyosu, Avrupa'nın Türkiye ile ilişkilerini daha da geliştirdiğine dikkat çeken bir haber yayımladı. Haberde, "Isınan Türk ilişkilerinin bir işareti olarak, Avrupa liderleri Türkiye'nin rakibi Yunanistan'ı alarma geçirecek şekilde, önemli askeri donanım satışlarına karşı muhalefetlerini kaldırmaya başladılar." ifadeleri kullanıldı.

ABD'nin Avrupa kıtasına yönelik savunma kararlarına atıfta bulunulan haberde, Avrupalı liderin Türkiye'ye yönelik hareketinin Avrupa'nın güvenlik hedeflerinde potansiyel olarak önemli bir rol oynayabileceği aktarıldı.

Haberde, "Bu hareket (Avrupalı liderlerin Türkiye'ye silah ambargosunu kaldırma tutumu) NATO'nun ikinci büyük ordusu olan Türkiye'nin, Washington'ın kıtanın savunmasına olan bağlılığı konusunda şüpheler artarken, Avrupa'nın güvenlik hedeflerinde potansiyel olarak önemli bir rol oynayabileceği düşünülürken geldi." denildi.

Yunanistan'ın Meteor hava-hava füzesinin Türkiye'ye potansiyel satışı konusunda Fransa'ya öfkeyle tepki gösterdiği anımsatıldı. Füze satışı ve Türkiye'nin Avrupa'nın Eurofighter'ını tedarik etme teklifinin Yunanistan'ın rakibi Türkiye'ye karşı askeri üstünlüğünü kaybedeceğinden bahsedildi.

Fransa ve Yunanistan arasında yakın zamanda bir savunma anlaşması imzalanmasına rağmen, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, merkezi Fransa'da bulunan bir Avrupa konsorsiyumu tarafından yapılan füze satışının engellenmesi yönündeki Yunan çağrılarını reddettiği bildirildi.

Haberde İtalya'daki Trieste Üniversitesi'nden Uluslararası İlişkiler Profesörü Federico Donelli'nin görüşlerine yer verildi. Donelli, "Fransa'nın kararının Ukrayna'da yaşananlarla ilgili olduğunu düşünüyorum" iddiasında bulundu.

Fransa'nın Türkiye'nin ve Avrupa'nın aynı görüşte birleştiğine dikkat çeken Donelli, "Türkiye ve Avrupa ülkeleri aynı jeo-stratejik çıkarlara sahip. Türkiye'ye ve Türk politikacılara sorarsanız, onlar için ülkenin güvenliği ve istikrarı ile bütünlüğüne yönelik en büyük tehdit Rusya olmaya devam ediyor. Bu yüzden bu noktada Fransa, Türkiye ve hatta diğer Avrupa ülkelerinin birleştiğini düşünüyorum" dedi.

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Haberin devamında ise Türkiye'nin silah ve askeri gücüyle NATO'nun ikinci büyük ordusu olduğu belirtildi.

ABD'nin Avrupa'yı savunmada yüz üstü bıraktığına dikkat çekilen haberde "Rusya ve Washington'un Avrupa'nın savunmasında daha fazla sorumluluk alması yönündeki taleplerinin artmasıyla birlikte Türk ordusunun Avrupa güvenliği açısından önemi artabilir." ifadelerine yer verildi.

Haber'de ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı konuşmaya da değinildi. Vance bu konuşmasında "Avrupalıların öne çıkarken Amerika'nın dünyanın büyük tehlike altında olan bölgelerine odaklanmasının, ortak bir ittifak içinde olmamızın önemli bir parçası olduğunu düşünüyoruz" uyarısında bulundu.

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Ayrıca Avrupa'nın korkuları nedeniyle Türkiye hakkındaki önceki olumsuz tutumunu bir kenara koyduğu ifade edildi.

Yine Uluslararası İlişkiler Profesörü Federico Donelli'nin görüşlerine yer verilen haberde, NATO üyelerinin Türkiye hakkındaki davranışlarının değiştiğinin altı çizildi. Donelli, "Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden sonra Türkiye, NATO üyeleri tarafından önemli bir müttefik olarak algılanmaya başlıyor. Türkiye'nin kolay bir ortak olmadığını biliyoruz ama aynı zamanda en faydalı olan." şeklinde konuştu.

Fransız radyosunun haberine şu ifadeler yer aldı;

"Avrupa liderleri bu ay Ukrayna ve kıtanın karşı karşıya olduğu güvenlik tehdidini görüşmek üzere bir araya geldi. Türk ordusunun Avrupa'daki muadillerini gölgede bırakmasıyla Ankara, Avrupa'nın savunmasında kilit bir rol oynayabileceğini söylüyor."

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Fransa radyosu haberinde ayrıca Güvenlik Politikaları Uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın'ın da açıklamalarına yer verdi.

Caşın, "Avrupa müttefikleri, Türkiye olmadan Avrupa kıtasının ve Avrupa-Atlantik güvenliğinin savunmasına devam edemeyeceğimizi anladılar. Ve Türkiye bu Avrupa güvenliğini ve savunma yeteneğini desteklemeye hazır mı? Cevap: 'Evet.'" dedi.

Caşın ayrıca eğer herkes hemfikirse Ankara'nın yardım etmek için iyi bir konumda olduğunu söyledi. Türk ordusunun gücünden bahseden Caşın, "Türkiye, belki askerlerimizi barışı koruma operasyonlarına gönderebiliriz. Neden böyle söylüyorum? Türkiye birçok BM barışı koruma operasyonuna katıldı ve Türk ordusu çok güçlü" ifadelerini kullandı.

Haberde yine, "Türkiye'nin büyük ve yetenekli ordusunun önemi, Avrupa'nın Amerikan müttefiklerinin güvenilirliği konusundaki endişeleri arttıkça Avrupa'da hala önemli bir rol oynayabilir" denildi.

Haberin son kısmında ise Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kosova'dan Somali'ye kadar dünyanın en zorlu BM barış gücü operasyonlarında görev aldığı hatırlatıldı.

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