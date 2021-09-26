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Savunma

Güvenlik Uzmanı Yarar'dan çarpıcı açıklama: İnsan kaybetme gibi bir riskiniz yok!

Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, katıldığı televizyon programında Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı 'ULAQ' hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Mete Yarar, 'Bu araçlar aynı SİHA'ların fonksiyonunu yapacak. Bu tip silah sistemlerinde insan kaybetme gibi bir riskiniz yok.' dedi.

26 Eylül 2021 Pazar 18:14 - Güncelleme: 26 Eylül 2021 Pazar 18:25
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Terör ve Güvenlik Uzmanı Mete Yarar, katıldığı bir televizyon programında Türkiye'nin ilk insansız su-üstü aracı ULAQ hakkında çok önemli analizlerde bulundu. ARES Tersanesi ve Meteksan Savunma tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen ULAQ hakkında, "Bu tarz sistemler önümüzdeki dönemlerde bütün savaş konseptlerinin birinci unsuru olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Silahlı İnsansız Deniz Aracı ULAQ'ın en az SİHA'lar kadar önemli olduğunu vurgulayan Mete Yarar şu ifadeleri kullandı:

"Bu araçlar aynı SİHA'ların fonksiyonunu yapacak. Bu tip silah sistemlerinde insan kaybetme gibi bir riskiniz yok. Riskli ve en girilmemesi gereken bölgelere bu araçları sokabilirsiniz. Aynı SİHA'larda olduğu gibi. İster batsın ister çıksın hiç önemli değil."

Mete Yarar ayrıca ULAQ'ın kendisinden çok daha büyük olan askeri hedefleri vurabileceğini sözlerine ekledi.

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