Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuşan Senegal Cumhurbaşkanı Fay, savunma alanında Türkiye'ye ihtiyaçlarının olduğunu belirterek işbirliğini güçlendirmek is.dekilerini söyledi.

Batı Afrika'daki güvenlik sorunlarını işaret eden Senegal Cumhurbaşkanı Fay, ""Batı Afrika güvenlik sorunlarının hakim olduğu bir bölge. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a işbirliğini savunma alanında güçlendirme ihtiyacı olduğunu belirttik" dedi.

TÜRKİYE İLE SENEGAL ARASINDA 5 ANLAŞMA İMZALANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Senegal Cumhurbaşkanı Beşir Cuma Fay huzurunda, iki ülke arasında 5 anlaşma imzalandı.

Türkiye-Senegal arasında 4 anlaşma: Başkan Erdoğan: Hedefimiz 1 milyar dolar

Senegal Cumhurbaşkanı Ankara'da

Türkiye ile Senegal arasında 5 anlaşma imzalandı