Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuşan Senegal Cumhurbaşkanı Fay, savunma alanında Türkiye'ye ihtiyaçlarının olduğunu belirterek işbirliğini güçlendirmek is.dekilerini söyledi.
Batı Afrika'daki güvenlik sorunlarını işaret eden Senegal Cumhurbaşkanı Fay, ""Batı Afrika güvenlik sorunlarının hakim olduğu bir bölge. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a işbirliğini savunma alanında güçlendirme ihtiyacı olduğunu belirttik" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Senegal Cumhurbaşkanı Beşir Cuma Fay huzurunda, iki ülke arasında 5 anlaşma imzalandı.