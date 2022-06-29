H-60 Kara Şahin için imzalar atıldı! Resmen duyurdular

Pentagon ile Lockheed Martin'in Sikorsky birimi, Dış Askeri Satışlar aracılığıyla hem Ordu hem de diğer müşteriler için ek 120 (135 seçeneğiyle) H-60 Mike-model Black Hawk genel maksat helikopteri için 2.3 milyar dolarlık 10. beş yıllık sözleşmeyi imzaladı.

Ordu, 27 Haziran'da yaptığı açıklamada, tüm seçeneklerin kullanılması durumunda sözleşmenin toplam 4.4 milyar dolar değerinde olabileceğini söyledi.

Defense News'te yer alan habere göre ordu, 28 Haziran tarihli bir bildiride, programı yıllık sözleşmeler yoluyla yürütmenin beklenen toplam maliyetlere kıyasla, yaklaşık %14,5'e denk gelen yaklaşık 387 milyon dolar tasarruf etmeyi beklediğini söyledi.

H-60 KARA ŞAHİN (BLACK HAWK) SÖZLEŞMESİ 2027'YE KADAR DEVAM EDECEK

Sözleşme kapsamındaki teslimatların Temmuz ayında başlaması ve 2027 yılına kadar devam etmesi planlanıyor.

Ordunun genel maksat helikopterleri proje yöneticisi Albay Calvin Lane yaptığı açıklamada, "Bu uzun vadeli anlaşma, ordunun mevcut ve gelecekteki yetenek ihtiyaçlarını yükseltmeler, yeniden üretim, değiştirme ve teknoloji ekleme yoluyla karşılamasını sağlıyor. Bu sözleşmenin verimliliği, sınırlı kaynakların en iyi şekilde kullanılmasını sağlıyor. Hem orduya hem de vergi mükelleflerine doğrudan tasarruf sağlıyor." dedi.

Ordu, Kara Şahin'in yerini alması amaçlanan Geleceğin Uzun Menzilli Taarruz Helikopteri (FLRAA) geliştirilmesi için, Bell veya Sikorsky-Boeing ekibiyle bir sözleşme yapmaya hazırlanırken, UH-60'ın uzun yıllar yürürlükte kalacağını belirtildi.

FLRAA'nın 2030'larda hizmete girmesiyle birlikte, UH-60 Kara Şahin'lerin zaman içinde yavaş yavaş kullanımdan kaldırılacağı bildiriliyor.

MIKE-MODEL KARA ŞAHİN

Mike-Model Kara Şahin, ilk olarak 2007'de sahaya sürüldü. Alpha-Model ise 1978'de sahaya sürülmüştü. M modeli, helikopterin en son varyantıdır. Arttırılmış durumsal farkındalık ve daha fazla yük kapasitesi gibi daha fazla kabiliyete sahiptir.

Kara Şahinler, General Electric Aviation tarafından Geliştirilmiş Türbin Motoru Programı sonucunda geliştirilen motorla, bu helikopterlerin ömrünün on yıl daha uzayacağı belirtiliyor. İlk motor, şu an devlet testlerine tabi tutuluyor.

Sikorsky'nin Ordu ve Hava Kuvvetleri programlarından sorumlu başkan yardımcısı Nathalie Previte, "On yıllarca süren Black Hawk üretimi ve geliştirmeleri, güçlü program yürütme ve Ordu ile yakın ortaklık, programın gelişmesini sağladı ve bu sözleşme bu başarının bir kanıtı" dedi. ifade.

Star Gazetesi