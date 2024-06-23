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Savunma

''Haçlı seferi'' çıkışında bulundular... ''Türkiye dörtnala ilerliyor'' paniği

Türkiye'nin imzaladığı yeni savunma anlaşmalarıyla dörtnala ilerlediğini yazan Yunan basını, yeni bir 'haçlı seferi'ni işaret ederek Avrupa Komisyonu'nun Türkiye'nin Avrupa silah sistemleri satın almasına ilişkin maddelerle sınırlamalar ve koşullar talep etmesi gerektiğini ileri sürdü.

Star Gazetesi23 Haziran 2024 Pazar 10:00 - Güncelleme:
''Haçlı seferi'' çıkışında bulundular... ''Türkiye dörtnala ilerliyor'' paniği
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Türkiye'nin askeri envanterini geliştirmesi ve Türk savunma sanayisinin önlenemez yükselişi Yunanistan tarafından endişeyle takip ediliyor.

"TÜRKİYE DÖRTNALA İLERLİYOR"

Türkiye ile ABD arasında imzalanan F-16 sözleşmesine atıfta bulunan Yunan basını, Türkiye'nin "dörtnala" ilerlemeye kararlı göründüğünü dile getirdi.

Haberde Türkiye'den Orta Doğu'da, Akdeniz'de ve ayrıca Ege'de dikkate alınması gereken bir askeri güç olarak bahsedildi.

Türkiye'nin askeri savunmasını çeşitlendirmesinin Yunanistan çıkarları için tehlike taşıdığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İspanya ziyaretini etkileyici olarak nitelendiren Yunan basını, "Türkiye ve İspanya TCG Anadolu'dan sonra ikinci bir uçak gemisinin ortak inşasının yanı sıra insansız denizaltıların inşası ve büyük İHA'ların üretimi konusunda resmi olarak taahhütte bulundular" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin AB üyesi ülkelerle ikili savunma ilişkilerini sistemli bir şekilde geliştirdiği kaydedilirken Ankara'nın Avrupa'da daha fazla kişisel dost ve müttefik kazandığı belirtildi.

YUNAN BASININDAN "HAÇLI SEFERİ" ÇIKIŞI

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i Türkiye'nin askeri yükselişini izlemekle yetindiği suçlamasında bulunan Yunan basını, yeni bir "haçlı seferi"ni işaret ederek Avrupa Komisyonu'nun bu yeni döneminde, Türkiye'nin Avrupa silah sistemleri satın almasına ilişkin maddelerle sınırlamalar ve koşullar talep etmesi gerektiğini ileri sürdü.

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