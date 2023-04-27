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Savunma

Haluk Bayraktar'dan heyecanlandıran paylaşım: Kemankeş TEKNOFEST 2023'te ilk kez sergileniyor

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, kapılarını 7'nci kez İstanbul'da açtı. Baykar Teknoloji CEO'su Haluk Bayraktar, TEKNOFEST 2023'te Bayraktar Kemankeş'in ilk kez sergilenmeye başladığını duyurdu.

27 Nisan 2023 Perşembe 12:22 - Güncelleme:
Haluk Bayraktar'dan heyecanlandıran paylaşım: Kemankeş TEKNOFEST 2023'te ilk kez sergileniyor
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Türkiye'nin hava, kara ve denizdeki savunma sanayi başarısına bir yenisi daha eklendi.

Baykar Teknoloji CEO'su Haluk Bayraktar, Kemankeş'in TEKNOFEST 2023'te sergilendiğini açıkladı.

Bayraktar Twitter'da yaptığı açıklamada "Kemankeş mini akıllı seyir füzesi ilk kez Teknofest 2023'te sergileniyor. Jet motorundan, stabilize kamera sistemine, yapay zeka yazılımlarından sistem tasarımına tümüyle milli ve özgün. 200 km+ operasyonel menzili, 0.7 Mach dalış sürati, 30 kg ağırlık" ifadelerini kullandı.

Haluk Bayraktar, "Bayraktar Kemankeş en ufak bir harici destek, hibe, sipariş talebi olmaksızın tamamen Baykar, öz kaynaklarıyla ekibimiz tarafından milli ve özgün olarak geliştirilmiştir." dedi.

KEMANKEŞ NE DEMEK?

"Kemankeş" Osmanlı İmparatorluğu'nda kullanılan bir terimdir ve "okçu" anlamına gelir. Kemankeşler, okçuluk konusunda eğitim almış ve iyi bir nişancılık becerisine sahip olan askeri bir sınıftı. Aynı zamanda, İstanbul'un Tophane semtindeki Kemankeş Kışlası'nda konuşlandırılmışlardı. Günümüzde "kemankeş" kelimesi genellikle eski İstanbul'da kullanılan bir terim olarak anılır.

TEKNOFEST İSTANBUL KAPILARINI AÇTI

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, kapılarını 7'nci kez İstanbul'da açtı.

Türkiye'de milli teknolojinin geliştirilmesi konusunda kritik rol oynayan birçok kuruluşun paydaşlığıyla, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda başladı.

Yoğun yağışa rağmen ilk gününde her yaştan çok sayıda ziyaretçinin katıldığı TEKNOFEST İstanbul; teknoloji yarışmaları, hava gösterileri, konserler, çeşitli konularda gerçekleştirilen söyleşi ve etkinlikler gibi birçok faaliyete ev sahipliği yapıyor.

Etkinlik; toplumda teknolojiye olan ilgiyi artırmayı, Türkiye'nin teknoloji üreten ve geliştiren bir topluma dönüşmesi konusunda farkındalık oluşturmayı hedefliyor. Yüz binlerce gencin hayallerini gerçekleştirmesi için TEKNOFEST kapsamında çeşitli disiplin ve kategorilerde teknoloji yarışmaları düzenleniyor.

- 1 MİLYONDAN FAZLA YARIŞMACI KATILIYOR

Etkinlikte, 41 ana yarışma, 102 farklı kategoride düzenleniyor ve bu yarışmalara 332 bin takım ve 1 milyondan fazla yarışmacı katılıyor. Yarışmalarda 13 milyon TL'nin üzerinde ödül, 30 milyon TL'nin üzerinde malzeme desteği verilecek.

Akıllı ulaşım, biyoteknoloji inovasyon, çip tasarım, dikey inişli roket, eğitim teknolojileri, engelsiz yaşam teknolojileri gibi birçok kategoride gerçekleştirilen yarışmaların yanı sıra TEKNOFEST'te paydaş kurumlar, açtıkları stantlarda geliştirdikleri ürün ve sundukları hizmetleri de sergiliyor.

Aralarında Bayraktar Kızılelma, Bayraktar Akıncı'nın da yer aldığı savunma sanayisinin öne çıkan projeleri de ziyaretçilere sunuluyor.

Bu yıl Bayraktar TB3 Silahlı İnsansız Hava Aracı, ilk kez TEKNOFEST etkinlik alanında yerini aldı.

- ZİYARETÇİ KAYDI "TEKNOFEST.ORG" ADRESİNDEN YAPILIYOR

Türk Yıldızları, Solo Türk, Hürkuş, Gökbey, Aksungur, Bayraktar TB2, Jandarma Çelik Kanatlar, Bayraktar AKINCI, ATAK ve Anka da etkinlik kapsamında uçuş gösterileri gerçekleştirecek.

TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'ın katılımıyla gerçekleştirilecek olan TEKNOFEST İstanbul açılış seremonisi, saat 15.00'te yapılacak.

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda 1 Mayıs'a kadar sürecek olan etkinliğe ziyaretçi kaydı "teknofest.org" adresinden gerçekleştiriliyor. Kaydın ardından çevrim içi olarak iletilen QR kod ile etkinlik alanına giriş yapılabiliyor.

  • Haluk Bayraktar
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