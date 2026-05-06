Türkiye ve Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul organizasyonuyla İstanbul Fuar Merkezi'nde SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı gerçekleştiriliyor.

Fuarda, SSB ile Elektroland Defence arasında, 5 adetlik HANÇER tedarikine ilave olarak 5 adet daha HANÇER alınmasını öngören sözleşme, SSB Başkan Yardımcısı Mustafa Murat Şeker, SSB Kara Araçları Daire Başkanı Murat Ceran ve Elektroland Defence Genel Müdürü Ferhat Uğur tarafından imzalandı.

Anlaşma sonrası AA muhabirine konuşan Elektroland Defence Genel Müdürü Ferhat Uğur, Türkiye'deki tüm güvenlik birimlerinden alınan geri bildirimler ve ihtiyaçlar doğrultusunda yeniden yapılandırılan HANÇER'in, otonom bir sistem olarak geliştirildiğini ifade etti.

Ürünün işlevselliğine ve maliyet etkinliğine vurgu yapan Uğur, şöyle konuştu:

"Savunma Sanayii Başkanlığımızla otonom insansız kara aracı HANÇER Projesi'nin 5 adet daha seri üretim anlaşmasını imzaladık. Bu proje, Savunma Sanayii Başkanlığı Kara Araçları Daire Başkanlığı ile birlikte geliştirildi. Türkiye'deki tüm güvenlik güçlerimizden aldığımız geri bildirimler, bilgi ve talepler doğrultusunda yeniden programlandı ve yeni bir versiyon olarak ortaya çıktı. Projesini imzaladığımız HANÇER robotumuz otonom bir sistem. Kendi görev tanımlarına göre kendi kararını verebilen bir sistem. Bu robotumuz, çevremizdeki bütün arazi şartlarında test edildi, denendi ve artık üretime girdi. Şimdi yurt dışına satış ve pazarlamasıyla ilgili faaliyetlerimiz devam ediyor. Bilindiği üzere Türk ordusu aslında karacı bir ordu ve kara sistemleriyle ilgili gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Türkiye'nin insansız hava araçlarıyla havada elde ettiği başarıyı biz de kara araçlarında uygulayarak dünyada bir ilki başarmak istiyoruz. Bu konuda ülkemizde faaliyet gösteren firmalar çok büyük mesafe kat etti. İnsansız kara araçlarında dünyadaki en iyi ülke biziz diyebilirim ve bunu abartmadan diyebilirim. Çünkü coğrafyamızdaki her türlü arazi, her türlü karışıklık, her türlü çevre ve iklim şartına göre robotlarımız tasarlanarak geliştirildi. Maliyet etkin olmasını sağlamaya çalışıyoruz."

HANÇER, ZORLU ARAZİ KOŞULLARINDA GÜVENİLİR HAREKET VE OTONOM GÖREV KABİLİYETİ SUNUYOR

Elektroland Defence'ten yapılan yazılı açıklamaya göre HANÇER, zorlu arazi koşullarında güvenilir hareket ve otonom görev kabiliyeti sunan, gelişmiş kontrol sistemleriyle donatılmış çok amaçlı bir insansız kara aracı olarak öne çıkıyor.

HANÇER, değişen çevresel koşullara karşı dayanıklılığıyla, su geçirmezlik doğrulama ve daldırma testlerinden başarıyla geçmesiyle öne çıkarken; farklı arazi şartlarında sağladığı uyum ve yüksek hareket kabiliyetiyle de dikkati çekiyor.

Güçlü ve hafif batarya yapısı sayesinde saatlerce kesintisiz görev yapabilen HANÇER, hareketlilik sistemiyle yüzde 60 dikey tırmanma ve yüzde 40 yatay sürüş kabiliyeti sunarak farklı arazi şartlarına uyum sağlıyor.