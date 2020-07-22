Hangi savaşa hazırlık? Putin'den 150 bin asker, 400 uçak, 100 gemiyle gözdağı

star.com.tr 22 Temmuz 2020 Çarşamba 15:16 - Güncelleme: 22 Temmuz 2020 Çarşamba 15:23

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetler Başkomutanı olarak sürpriz bir kararla dev bir tatbikat başlattı. 17 Temmuz'da başlayan tatbikatların, ordunun ani bir savaşa hazır olup olmadığını kontrol etme amacıyla yapıldığı belirtildi.

Tatbikatlara Deniz Piyadeleri, Kuzey ve Pasifik filoları dahil Güney, Batı askeri bölgelerinden birlikler ve Hava Kuvvetleri'nden çok sayıda hava aracı katıldı.

Rus Haber Ajansı'nın (TASS) aktardığına göre, tatbikatlara yaklaşık 150 bin asker, 400 uçak, 26 binden fazla silah ve askeri teçhizat, 100'den fazla gemi ve destek gemisi katıldı. Tatbikatlar kapsamında 56 farklı eğitim görevinin gerçekleştirildiği belirtildi.

Rusya Savunma Bakan Yardımcı General Alexander Fomin, tatbikatın herhangi bir ülkeye yönelik olmadığını açıkladı.

Ancak, dünya basınına yansıyan bazı haberlerde, Rusya ve ABD'nin, Akdeniz ve Pasifik'te genellikle 'havada' yaşanan gerilimlere atıfta bulunularak 'gözdağı' nitelendirmesi yapıldı.

Rus Su-35'leri mayıs ayında bir ABD P-8'i ile birlikte uçtu. ABD F-22'leri haziran ayında Alaska yakınlarında bir Rus IL-38'e engellemede bulundu. Rusya, son aylarda ABD'nin dronları ve diğer hava araçlarının sınırlarına çok yakın uçtuğu ile ilgili ço sayıda rapor yayınladı.

Öte yandan ABD Donanması ve Ukrayna, geçtiğimiz günlerde Rusya yakınlarındaki Karadeniz'de Sea Breeze 2020 deniz tatbikatını gerçekleştirdi. Tatbikatlara ABD Donanmasından muhrip USS Porter, 400 ABD denizcisi ve çeşitli ülkelerden 2.000 personel katıldı. Haziran ayında, Baltık'ta Rusya yakınlarındaki BALTOP deniz tatbikatına 19 ülkeden yaklaşık 3.000 NATO personeli katıldı.

Rusya’nın devasa tatbikatının, ABD'nin ve Batı müttefiklerine 'savaşa hazırız' demenin bir yolu olarak değerlendiriliyor. Moskova böylece, rakipleren askeri gücüyle de gözdağı verdi.

star.com.tr