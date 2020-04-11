11 Nisan 2020 Cumartesi 18:35 - Güncelleme: 11 Nisan 2020 Cumartesi 18:37

Milli Savunma Bakanlığında kurulan Koronavirüs ile Mücadele Merkezi (KOMMER) üzerinden yurt içinde ve yurt dışında tedbirler eksiksiz uygulanıp denetleniyor. Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) alınan tedbirlerin uygulanma seviyeleri takip ediliyor, olası vakalara karşı alınacak tedbirler ve tıbbi planlamalar ile muhtemel hal tarzları geliştirilip tüm bu süreçler KOMMER’den yönetiliyor.

Donanma ‘Mavi Vatan’ Nöbetinde

Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri koronavirüs tedbirlerini, kuvvetlerin mevcut durumu ve görev kapsam ve sahaları göz önünde bulundurulmak suretiyle büyük bir hassasiyetle alıyor. Mesaisinin büyük bölümünü Mavi Vatan’da geçiren Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda ise benzeri görülmeyen stratejik bir konsept hayata geçirildi. Yeni Şafak tarafından aktarılan bilgiye göre ülke güvenliğinin sağlanmasına azami katkı sağlamak üzere belirli sayıda fırkateyn, hücumbot, korvet, denizaltı seyre çıkarılarak kara ile ilişkileri kesildi.

Bu yolla kuvvetlerin salgından etkilenme ihtimali ortadan kaldırıldı. Deniz karantinası uygulaması kapsamında seyirdeki gemilerin bütün ihtiyaçları 4 lojistik gemi ile karşılanıyor.

COVID-19’a karşı aldığı tedbirlerle muharebe gücünü idame eden Türk Deniz Kuvvetleri milli harekât faaliyetlerine yüksek tempoda devam ederken, NATO yükümlülüklerini de yerine getirmeye devam ediyor.

COVID-19’a karşı aldığı tedbirlerle muharebe gücünü idame eden Türk Deniz Kuvvetleri milli harekât faaliyetlerine yüksek tempoda devam ederken, NATO yükümlülüklerini de yerine getirmeye devam ediyor. pic.twitter.com/FymuWYqSsC — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 11, 2020

DefenceTurk'te yer alan habere göre, NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2’ye TCG SALİHREİS Karadeniz’de iştirak ederken, NATO Deniz Muhafızı Odak Harekâtına 24 Mart-8 Nisan 2020 tarihleri arasında Akdeniz’de Türkiye tarafından komuta edildi.



NATO Deniz Muhafızı Harekâtı Deniz Özel Kuvvet Komuta Kontrol Elementi görevi Deniz Kuvvetleri Sualtı Taarruz Komutanlığı tarafından yürütülmekte olup, Deniz Muhafızı Harekâtına en fazla gemi katkısı yine Türkiye tarafından verilmektedir.