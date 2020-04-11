İSTANBUL 16°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,6987
  • EURO
    7,3183
  • ALTIN
    363.483
  • BIST100
    96471
  • Haberler
  • >
  • Savunma
  • >
  • Türk Deniz Kuvvetleri harekât faaliyetlerine yüksek tempoda devam ediyor
Savunma

Türk Deniz Kuvvetleri harekât faaliyetlerine yüksek tempoda devam ediyor

Koronavirüs salgınıyla mücadelede TSK'daki tedbirler de en üst seviyede uygulanmaya devam ederken Türk Deniz Kuvvetleri milli harekât faaliyetlerine yüksek tempoda ediyor.

11 Nisan 2020 Cumartesi 18:35 - Güncelleme: 11 Nisan 2020 Cumartesi 18:37
ABONE OL

Milli Savunma Bakanlığında kurulan Koronavirüs ile Mücadele Merkezi (KOMMER) üzerinden yurt içinde ve yurt dışında tedbirler eksiksiz uygulanıp denetleniyor. Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) alınan tedbirlerin uygulanma seviyeleri takip ediliyor, olası vakalara karşı alınacak tedbirler ve tıbbi planlamalar ile muhtemel hal tarzları geliştirilip tüm bu süreçler KOMMER’den yönetiliyor.

Donanma ‘Mavi Vatan’ Nöbetinde

Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri koronavirüs tedbirlerini, kuvvetlerin mevcut durumu ve görev kapsam ve sahaları göz önünde bulundurulmak suretiyle büyük bir hassasiyetle alıyor. Mesaisinin büyük bölümünü Mavi Vatan’da geçiren Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda ise benzeri görülmeyen stratejik bir konsept hayata geçirildi. Yeni Şafak tarafından aktarılan bilgiye göre ülke güvenliğinin sağlanmasına azami katkı sağlamak üzere belirli sayıda fırkateyn, hücumbot, korvet, denizaltı seyre çıkarılarak kara ile ilişkileri kesildi.

Bu yolla kuvvetlerin salgından etkilenme ihtimali ortadan kaldırıldı. Deniz karantinası uygulaması kapsamında seyirdeki gemilerin bütün ihtiyaçları 4 lojistik gemi ile karşılanıyor.

COVID-19’a karşı aldığı tedbirlerle muharebe gücünü idame eden Türk Deniz Kuvvetleri milli harekât faaliyetlerine yüksek tempoda devam ederken, NATO yükümlülüklerini de yerine getirmeye devam ediyor.

DefenceTurk'te yer alan habere göre, NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2’ye TCG SALİHREİS Karadeniz’de iştirak ederken, NATO Deniz Muhafızı Odak Harekâtına 24 Mart-8 Nisan 2020 tarihleri arasında Akdeniz’de Türkiye tarafından komuta edildi.

NATO Deniz Muhafızı Harekâtı Deniz Özel Kuvvet Komuta Kontrol Elementi görevi Deniz Kuvvetleri Sualtı Taarruz Komutanlığı tarafından yürütülmekte olup, Deniz Muhafızı Harekâtına en fazla gemi katkısı yine Türkiye tarafından verilmektedir.

Annesinin doğum gününü kutlamak isteyen çocuğun yardımına jandarma koştu

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Resmen duyurdular: Koronavirüs hastalarına verilen ilaç Türkiye'de üretildi
Resmen duyurdular: Koronavirüs hastalarına verilen ilaç Türkiye'de üretildi

Resmen duyurdular: Koronavirüs hastalarına verilen ilaç Türkiye'de üretildi

Rusya'da halk Türkiye'yi örnek gösteriyor
Rusya'da halk Türkiye'yi örnek gösteriyor

Rusya'da halk Türkiye'yi örnek gösteriyor

Çarpıcı iddia: Dünyadan saklanan nükleer bombalar gizlice modernize edildi
Çarpıcı iddia: Dünyadan saklanan nükleer bombalar gizlice modernize edildi

Çarpıcı iddia: Dünyadan saklanan nükleer bombalar gizlice modernize edildi

Yardımda anavatan olduk
Yardımda anavatan olduk

Yardımda anavatan olduk
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.