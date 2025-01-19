Fransız Savunma Tedarik Ajansı (DGA), 16 Ocak 2025 tarihinde yaptığı açıklamada, 2025 yılı sonuna kadar teslim edilecek 39 Rafale savaş uçağından 26'sının Fransız Hava Kuvvetlerine ulaştırıldığını duyurdu. Ayrıca, 2026 yılının başlarında bir uçağın test amaçlı teslim edilmek üzere hazırlandığı belirtildi.

Dassault Aviation ise 2024 yılında 21 Rafale savaş uçağı teslim ettiğini ve bu uçaklardan 14'ünün Fransız ordusuna, 7'sinin ise ihracat için üretildiğini doğruladı. 2023 yılında alınan 42 yeni uçaklık siparişin teslimatlarına ise 2027'de başlanacağı aktarıldı.

RAFALE F4.1 STANDARDI: HAVA GÜCÜNDE YENİ DÖNEM

Rafale F4.1 standardı, Mart 2023'te Fransız Savunma Tedarik Ajansı tarafından kalifiye edilen ve hava muharebesinde önemli bir ilerlemeyi temsil eden bir aşamayı işaret ediyor. Bu yeni standart, Fransız Hava ve Deniz Kuvvetlerinin operasyonel gereksinimlerine uygun şekilde geliştirildi.

RAFALE F4.1'de dikkat çeken yenilikler:

Scorpion kask nişangahı entegrasyonu: Pilotlara daha etkili hedefleme imkanı sağlıyor.

Meteor hava-hava füzesi kontrolü: Geliştirilmiş algoritmalar sayesinde, bir uçağın fırlattığı füzenin başka bir uçak tarafından yönlendirilmesi mümkün hale getirildi.

Veri alışverişi kabiliyeti: Rafale uçakları arasında daha hızlı ve güvenilir veri transferi sağlanıyor.

Siber tehditlere karşı koruma: Yeni güvenlik önlemleri ile uçaklar, modern tehditlere karşı daha dayanıklı hale getirildi.

Gelişmiş sensör ve mühimmat entegrasyonu: AASM 1000 kg GPS/lazer güdümlü mühimmat, Talios hedefleme podu ve RBE2 radarına ek işlevler kazandırıldı.

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RAFALE PROGRAMI

1993 yılında başlatılan Rafale programı kapsamında, bugüne kadar toplam 234 uçak sipariş edildi. Program, teknolojik yeniliklerle sürekli güncellenerek Fransız ordusunun operasyonel kabiliyetlerini güçlendirmeye devam ediyor. 2025 itibarıyla, Rafale savaş uçakları modern hava tehditleriyle başa çıkmak için daha donanımlı bir hale gelmiş durumda.

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