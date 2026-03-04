Ortadoğu ve Asya'daki jeopolitik gerilimler sürerken, Hindistan savunma kapasitesini artırmak için kritik bir adım atıyor. India Today gazetesinin Hindistan Savunma Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Rusya'dan ek S-400 hava savunma sistemi tedarik edilmesi gündemin ilk sırasında yer alıyor.

HİNDİSTAN HAVA KUVVETLERİ DÜĞMEYE BASTI

Hindistan Hava Kuvvetleri'nin, 5 adet yeni S-400 sisteminin alımına yönelik hazırladığı kapsamlı teklifi çok kısa bir süre içinde hükümetin onayına sunacağı belirtiliyor. Bu hamle, Hindistan'ın bölgedeki hava üstünlüğünü pekiştirme stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

S-400'LER KRİTİK SINIRLARA KONUŞLANDIRILACAK

Yeni sistemlerin nereye yerleştirileceği de şimdiden planlanmış durumda. Kaynaklar, tedarik edilecek yeni bataryaların ülkenin stratejik öneme sahip doğu ve batı sınırlarına konuşlandırılacağını ifade ediyor. Bu bölgeler, özellikle Çin ve Pakistan ile olan sınır hatlarını kapsadığı için hayati önem taşıyor.

PAKİSTAN GERİLİMİNDE S-400 FAKTÖRÜ

Haberde dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise S-400'lerin geçmiş performansı oldu. Savunma kaynakları, geçtiğimiz yıl Pakistan ile yaşanan gerilim sırasında mevcut S-400 sistemlerinin füze tehditlerine karşı oldukça etkili bir koruma sağladığını ve bu başarının yeni siparişlerde belirleyici olduğunu vurguladı.