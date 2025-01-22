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Savunma

Hava Kuvvetlerine taze kan! 12 adet FA-50 savaş uçağı siparişi verildi

KAI ile Lockheed Martin tarafından ortak olarak geliştirilen Güney Kore yapımı süpersonik jet eğitim ve hafif savaş uçağı FA-50 için önemli bir gelişme yaşandı. Yabancı basında yer alan habere göre, FA-50 hafif savaş uçağı filosunun boyutunu iki katına çıkarma kararı alan Filipinler'in Güney Kore'den 12 adet savaş uçağı sipariş ettiği açıklandı. Analistler ise yaptıkları açıklamada, bu kararın Çin'in planlarını zorlaştırabileceğini söyledi.

Haber Merkezi22 Ocak 2025 Çarşamba 22:22 - Güncelleme:
Hava Kuvvetlerine taze kan! 12 adet FA-50 savaş uçağı siparişi verildi
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Filipinler Ulusal Savunma Bakanlığı'nın bu ayın başlarında bir Tedarik İzleme Raporu'nda açıkladığı yeni siparişin değerinin 683 milyon dolar olduğu ifade edildi. Konu hakkında açıklama yapan iki analist, ilave savaş uçaklarının geniş ada takımadaları için kabiliyetlerde önemli bir sıçramayı temsil ettiğini, ancak bunların J-20 gibi Çin'in en gelişmiş savaş uçakları için ciddi bir tehdit oluşturmasının pek olası olmadığını söyledi.

"ÇİN İÇİN BİR POLİTİKA BAŞARISIZLIĞINI TEMSİL EDİYOR"

Avustralya Ulusal Üniversitesi'nin Washington ofisi başkanı ve Çin uzmanı John Blaxland, "Bu satın alma, Filipin Hava Kuvvetleri'nin Soğuk Savaş sonrası yıllardaki kapasitesinin zayıflamasına izin veren geçmiş politikadan önemli bir sapmayı temsil ediyor. Aynı zamanda Çin için de bir politika başarısızlığını temsil ediyor" dedi.

Blaxland, Filipinler'in Çin'e geçmişte verdiği tavizlere rağmen, "Çin'in ısrarcı kararlılığı, Filipinler'in geri adım atma ve diğer benzer düşünen güçlerle, yalnızca Kore değil, Japonya ve Avustralya da dahil olmak üzere diğer ABD müttefikleriyle ve ABD'nin kendisiyle daha yakın çalışma kararlılığını artırdı" dedi.

HAFİF VE YETENEKLİ BİR SAVAŞ UÇAĞI

Uçağın teknik kabiliyetleri açısından, Avustralya Stratejik Politika Enstitüsü'nde Çin savunma uzmanı Malcolm Davis, FA-50'nin hafif ve yetenekli bir savaş uçağı olduğunu ve iyi eğitimli bir pilot tarafından uçurulması halinde Çin Halk Kurtuluş Ordusu Hava Kuvvetleri'nin eski savaş uçakları veya deniz devriye uçağı gibi savaş destek varlıkları veya havadan erken uyarı platformları için bir zorluk teşkil edeceğini söyledi.

Davis, "Şu anda yalnızca görsel menzil içindeki füzelerle donatılmış durumdalar, bu nedenle Çinliler önemli bir 'ilk bakış, ilk atış, ilk öldürme' avantajına sahip. FA-50 gelecekte AESA radarları ve BVR[Görsel Menzil Ötesi]füzeleriyle yükseltildikçe, bu avantaj daha az belirgin hale gelecektir" açıklamasında bulundu.

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