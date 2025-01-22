Hava Kuvvetlerine taze kan! 12 adet FA-50 savaş uçağı siparişi verildi

Filipinler Ulusal Savunma Bakanlığı'nın bu ayın başlarında bir Tedarik İzleme Raporu'nda açıkladığı yeni siparişin değerinin 683 milyon dolar olduğu ifade edildi. Konu hakkında açıklama yapan iki analist, ilave savaş uçaklarının geniş ada takımadaları için kabiliyetlerde önemli bir sıçramayı temsil ettiğini, ancak bunların J-20 gibi Çin'in en gelişmiş savaş uçakları için ciddi bir tehdit oluşturmasının pek olası olmadığını söyledi.

Avustralya Ulusal Üniversitesi'nin Washington ofisi başkanı ve Çin uzmanı John Blaxland, "Bu satın alma, Filipin Hava Kuvvetleri'nin Soğuk Savaş sonrası yıllardaki kapasitesinin zayıflamasına izin veren geçmiş politikadan önemli bir sapmayı temsil ediyor. Aynı zamanda Çin için de bir politika başarısızlığını temsil ediyor" dedi.

Blaxland, Filipinler'in Çin'e geçmişte verdiği tavizlere rağmen, "Çin'in ısrarcı kararlılığı, Filipinler'in geri adım atma ve diğer benzer düşünen güçlerle, yalnızca Kore değil, Japonya ve Avustralya da dahil olmak üzere diğer ABD müttefikleriyle ve ABD'nin kendisiyle daha yakın çalışma kararlılığını artırdı" dedi.

Uçağın teknik kabiliyetleri açısından, Avustralya Stratejik Politika Enstitüsü'nde Çin savunma uzmanı Malcolm Davis, FA-50'nin hafif ve yetenekli bir savaş uçağı olduğunu ve iyi eğitimli bir pilot tarafından uçurulması halinde Çin Halk Kurtuluş Ordusu Hava Kuvvetleri'nin eski savaş uçakları veya deniz devriye uçağı gibi savaş destek varlıkları veya havadan erken uyarı platformları için bir zorluk teşkil edeceğini söyledi.

Davis, "Şu anda yalnızca görsel menzil içindeki füzelerle donatılmış durumdalar, bu nedenle Çinliler önemli bir 'ilk bakış, ilk atış, ilk öldürme' avantajına sahip. FA-50 gelecekte AESA radarları ve BVR[Görsel Menzil Ötesi]füzeleriyle yükseltildikçe, bu avantaj daha az belirgin hale gelecektir" açıklamasında bulundu.