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Savunma

Hava Kuvvetleri'nin gücüne güç katacak: Yeteneği çok, görünürlüğü az!

ROKETSAN tarafından geliştirilen SOM-J, Hava Kuvvetleri'nin gücüne güç katacak.

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23 Mart 2021 Salı 17:36 - Güncelleme: 23 Mart 2021 Salı 17:36
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ROKETSAN'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Yeteneği çok, görünürlüğü az: SOMJ!5. Nesil Avcı Uçakları ile uyumlu Stand-Off Mühimmatı SOM-J, kara ve deniz hedeflerine karşı kullanılmak üzere Hava Kuvvetlerimize güç katacak! " ifadeleri yer aldı.

SOM-J FÜZESİ

SOM Silah Sistemi Ailesi'nin F-35 (JSF) Uçağı dahili silah istasyonuna uyumlu olarak geliştirilmiş bir üyesi olup, yoğun bir şekilde korunan hareketli su üstü ve sabit kara hedeflerine taarruz yeteneğine sahiptir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Uzunluk ~4 metre

Ağırlık ~500 kg

Menzil 120+ NM

Harp Başlığı ~140 kg Parçacık Tesirli, Zırh Delici

Arayıcı Kızılötesi Görüntülemeli

Güdüm Sistemi ANS/KKS/YRNS/GRNS/OHA

Platform F-35 (JSF) F-16

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