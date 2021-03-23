Hava Kuvvetleri'nin gücüne güç katacak: Yeteneği çok, görünürlüğü az!

23 Mart 2021 Salı 17:36 - Güncelleme: 23 Mart 2021 Salı 17:36

ROKETSAN'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Yeteneği çok, görünürlüğü az: SOMJ!5. Nesil Avcı Uçakları ile uyumlu Stand-Off Mühimmatı SOM-J, kara ve deniz hedeflerine karşı kullanılmak üzere Hava Kuvvetlerimize güç katacak! " ifadeleri yer aldı.

SOM-J FÜZESİ

SOM Silah Sistemi Ailesi'nin F-35 (JSF) Uçağı dahili silah istasyonuna uyumlu olarak geliştirilmiş bir üyesi olup, yoğun bir şekilde korunan hareketli su üstü ve sabit kara hedeflerine taarruz yeteneğine sahiptir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Uzunluk ~4 metre

Ağırlık ~500 kg

Menzil 120+ NM

Harp Başlığı ~140 kg Parçacık Tesirli, Zırh Delici

Arayıcı Kızılötesi Görüntülemeli

Güdüm Sistemi ANS/KKS/YRNS/GRNS/OHA

Platform F-35 (JSF) F-16