Hava Kuvvetleri'nin gücüne güç katacak: Yeteneği çok, görünürlüğü az!

ROKETSAN'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Yeteneği çok, görünürlüğü az: SOMJ!5. Nesil Avcı Uçakları ile uyumlu Stand-Off Mühimmatı SOM-J, kara ve deniz hedeflerine karşı kullanılmak üzere Hava Kuvvetlerimize güç katacak! " ifadeleri yer aldı.
SOM Silah Sistemi Ailesi'nin F-35 (JSF) Uçağı dahili silah istasyonuna uyumlu olarak geliştirilmiş bir üyesi olup, yoğun bir şekilde korunan hareketli su üstü ve sabit kara hedeflerine taarruz yeteneğine sahiptir.
Uzunluk ~4 metre
Ağırlık ~500 kg
Menzil 120+ NM
Harp Başlığı ~140 kg Parçacık Tesirli, Zırh Delici
Arayıcı Kızılötesi Görüntülemeli
Güdüm Sistemi ANS/KKS/YRNS/GRNS/OHA
Platform F-35 (JSF) F-16