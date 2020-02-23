Hava saldırılarının ardından TSK'dan flaş hamle!

23 Şubat 2020 Pazar13:59 - Güncelleme: 23 Şubat 2020 Pazar 13:59

İdlip’de TSK unsurlarının havadan saldırılara uğramasının ardından önemli bir hamle geldi. TSK, bölgeye alçak irtifa hava savunma sistemi Atılgan sevkiyatı gerçekleştirdi.

REJİM M4 GÜNEYİNDE

Rejim, saldırılarını M4 otoyolunun güneyinde yoğunlaştırdı. Rus uçaklarının da M4 güneyindeki Sifohen, Kensafra ve Kefer Uveyyid kasabasına hava saldırısı düzenlediği belirtiliyor.

Çatışmalar, bu hatta yoğunlaşırken muhalif gruplar, İdlib’in güneyindeki Cebeli Zaviye’de rejime ait bir İHA düşürdü. Muhalifler, yine bu hatta bulunan Armenaz’de rejime ait bir tankı imha etti. Öte yandan muhalif gruplar, esir düşen iki savaşçılarına karşılık, İranlı bir milisin cesedini takas etti.

TSK'DAN ATILGAN HAMLESİ

İdlib’de TSK unsurlarının havadan saldırılara uğramasının ardından, TSK’dan önemli bir hamle geldi.

TSK, İdlib sınırına yerli yapım alçak irtifa hava savunma sistemi Atılgan sevkiyatı gerçekleştirdi.

Hareket halindeki birlikleri, helikopter ve alçak irtifada uçan hava araçlarına karşı korumak için geliştirilen Atılgan’da, sekiz adet atışa hazır stinger füzesi bulunuyor. Üç mürettebatla yönetiliyor. Atılgan ayrıca 8 km menzile sahip