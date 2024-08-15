Hava savunma füze sistemi HİSAR O, Seri Üretim Projesi'ne yetenek kazanımı kapsamında basamak atlatacak ilk uzun menzil atışını başarı ile gerçekleştirdi.
����Milli mühendisliğin gücüyle semalarımızın teknoloji kalkanları da güçleniyor.— Prof. Dr. Haluk Görgün (@halukgorgun) August 15, 2024
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En alçaktan⬇️ en yükseğe⬆️ uzanan #GökVatan sahasında, #ÇelikKubbe'nin güven veren sistemleri gelişiyor.
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��HİSAR O Artırılmış Menzil Atış Testi ile hedef 40+ kilometrede direkt vuruş ile imha... pic.twitter.com/F9W6pzC94B
Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Görgün, 14 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleştirilen Atışlı Test Faaliyeti kapsamında şu açıklamada bulundu;
"Milli mühendisliğimizin gücüyle semalarımızın teknoloji kalkanlarını da güçlendiyoruz. HİSAR O, Seri Üretim Projesi'ne yetenek kazanımı kapsamında gerçekleştirilen atışlı test faaliyetinde, Seri Üretim Konfigürasyonundaki yeni nesil HİSAR O bataryasından ateşlenen RF Arayıcı Başlıklı Füze ile hedef 40+ km'de direkt vuruş ile bertaraf edildi."
Savunma Sanayii Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Çelik Kubbe'nin omurgasını oluşturacak yeni nesil konfigürasyonundaki sistemlerin ilk parti sistem teslimatlarının, 2024 yılı sonuna kadar envantere girmesi hedefleniyor.