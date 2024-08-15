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Savunma

Hava savunma füze sistemi HİSAR O ilk uzun menzil atışını gerçekleştirdi

HİSAR O, ilk uzun menzil atışını başarılı bir şekilde gerçekleştirdi. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, 'Milli mühendisliğimizin gücüyle semalarımızın teknoloji kalkanlarını da güçleniyoruz' dedi.

Star Gazetesi15 Ağustos 2024 Perşembe 13:11 - Güncelleme:
Hava savunma füze sistemi HİSAR O ilk uzun menzil atışını gerçekleştirdi
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Hava savunma füze sistemi HİSAR O, Seri Üretim Projesi'ne yetenek kazanımı kapsamında basamak atlatacak ilk uzun menzil atışını başarı ile gerçekleştirdi.

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Görgün, 14 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleştirilen Atışlı Test Faaliyeti kapsamında şu açıklamada bulundu;

"Milli mühendisliğimizin gücüyle semalarımızın teknoloji kalkanlarını da güçlendiyoruz. HİSAR O, Seri Üretim Projesi'ne yetenek kazanımı kapsamında gerçekleştirilen atışlı test faaliyetinde, Seri Üretim Konfigürasyonundaki yeni nesil HİSAR O bataryasından ateşlenen RF Arayıcı Başlıklı Füze ile hedef 40+ km'de direkt vuruş ile bertaraf edildi."

Savunma Sanayii Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Çelik Kubbe'nin omurgasını oluşturacak yeni nesil konfigürasyonundaki sistemlerin ilk parti sistem teslimatlarının, 2024 yılı sonuna kadar envantere girmesi hedefleniyor.

  • Hisar O
  • hava savunma
  • atış

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