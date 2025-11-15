MKE, IDEF 2025'te tanıttığı yeni TOLGA dron savunma sistemine ilişkin merak uyandıran bir paylaşımda bulundu.

MKE'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "MKE TOLGA YÜKLENİYOR. TAKİPTE KALIN. YARINI BEKLEYİN" ifadelerine yer verildi.

DRONLARA KARŞI SAVUNMA KALKANI

Komuta kontrol merkezi, radar sistemleri, kuleli silahları ve özel geliştirilmiş TOLGA mühimmat ailesiyle TOLGA Dron Savunma Sistemi, dronlara karşı çok katmanlı ve entegre bir savunma kalkanı sağlıyor.

Elektronik karıştırma ve fiziksel imha yeteneklerini bir arada barındıran sistem, muhtelif çap ve kalibrelerde kuleli silahlarla, tehdidin menziline göre dinamik yanıt verebilecek şekilde tasarlandı.

TEHDİT İLK SAFHADA YOK EDİLİYOR

Mobil radar istasyonları üzerinden yapılan tespit ve takip verileri, ilgili istasyonlara anlık olarak iletilerek tehdidin ilk safhada etkisiz hale getirilmesi sağlanıyor. 10 bin metre mesafeden radarlarla tespit edilen kablosuz dronlar, jammer ile engellenebiliyor.