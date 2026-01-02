İSTANBUL 8°C / 6°C
Savunma

Havacılık motorlarında tarihi adım: 2,95 milyar dolarlık dev ihracat siparişi alındı

Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, 'Havacılık motorlarında tarihi adım: 2,95 milyar dolarlık dev ihracat siparişi alındı. 2025 yılını rekorlarla geride bırakırken, 2026'nın ilk büyük ihracat başarısı da TEI imzasıyla geldi' dedi.

2 Ocak 2026 Cuma 16:29
Havacılık motorlarında tarihi adım: 2,95 milyar dolarlık dev ihracat siparişi alındı
Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen havacılık motor kabiliyetleriyle 2,95 milyar dolarlık ihracat siparişi alındı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, savunma ve havacılık sanayisi 2025 yılını rekorlarla geride bırakırken, 2026'nın ilk büyük ihracat başarısının da TEI imzasıyla geldiğini bildirdi.

Yurt dışından kazanılan 2,95 milyar dolarlık siparişin, Türkiye'nin yüksek katma değerli motor üretim teknolojilerinde dünyanın sayılı merkezleri arasında yer aldığının da güçlü bir teyidi olduğunu belirten Görgün, şunları kaydetti:

"Yeni siparişler, küresel sivil ve askeri havacılıkta yaygın kullanılan 22 farklı motor programı için üretilecek parçaları ve bakım-onarım hizmetlerini kapsıyor. Teslimatlar 2026 yılında başlıyor.

Alınan siparişle birlikte TEI'nin toplam sipariş hacminin 8,2 milyar dolara ulaşması, havacılık motorları alanında ulaştığı yüksek mühendislik yetkinliğinin, üretim disiplininin ve küresel ölçekte tesis edilen güvenilirliğinin somut bir göstergesidir.

Bu noktada, Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın savunma ve havacılık sanayiini bütüncül bir ekosistem olarak ele alan yaklaşımı belirleyici olmuştur. Uzun soluklu politikalar, kararlı destek mekanizmaları ve ihracatı merkeze alan stratejik yönelim sayesinde sektörümüz, teknoloji üreten, küresel rekabette söz sahibi olan ve sürdürülebilir büyümeyi başaran bir yapıya kavuşmuştur."

Görgün, bu büyük başarıda emeği geçen TEI ailesini, mühendisleri, teknisyenleri ve Başkanlıktaki çalışma arkadaşlarını tebrik etti.

