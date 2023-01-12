Havada devrim! Türkiye geliştirdi: Dünyada henüz bir benzeri yok

Türkiye son yıllarda helikopter, İHA ve SİHA yapımında dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer alıyor. ANKA, Bayraktar TB2 gibi silahlı insansız hava araçlarının yanı sıra Gökbey, T129 Atak gibi helikopterler de dikkat çekiyor. Bunların yanında Türkiye insanlı veya insansız jet motorlu savaş uçakları üretimine de hız verdi.

İnsansız savaş uçağı Kızılelma geçtiğimiz günlerde ilk test uçuşunu yaparken, Türkiye'nin ilk yerli jet eğitim uçağı Hürjet ile ilk yerli savaş uçağı Milli Muharip Uçak (MMU), iniş takımları üzerinde ilk kez görüntülendi. Hürjet 18 Mart'ta ilk uçuşunu gerçekleştirecek. MMU da aynı tarihte fabrikadan çıkartılacak ve uçağın motor testi yapılacak. Öte yandan MMU'nun ilk test uçuşu da 2025 yılından 2023 sonuna çekildi. Peki ismini çokça duyduğumuz bu hava taşıtları muharebe alanında ne gibi üstünlükler

MİLLİ MUHARİP UÇAK

Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş (TUSAŞ) tarafından üretilen MMU'nun, Türk Hava Kuvvetleri'nde kademeli olarak F-16'ların yerini alması planlanıyordu ancak F-35'lerin haksız yere Türkiye'ye verilmemesi nedeniyle MMU, F-16'lar ile birlikte kullanılacak.

Çift motorlu olması planlanan MMU'nun kanat açıklığı 14 ve boyu 21 metre, yüksekliği ise 6 metre. Prototip modeller için ABD'li General Electric imalatı iki adet F-110 motorları kullanılacak. Seri üretime girdiğinde ise yerli motor üretilecek.

(Milli Muharip Uçak yapım aşamasında böyle görüntülenmişti.)

Azami hızı 1.8 mach (saatte yaklaşık 2 bin 200 km) olması hedeflenen uçağın azami irtifası da yaklaşık 17 bin metre olacak. 5'inci nesil bir savaş uçağı olarak geliştirilen MMU düşük radar izine sahip olacak. Dahili silah sistemleri istasyonlarına sahip olacak MMU, gövde içinde silahlarını taşıyabilecek. Milli Muharip Uçak'ta ayrıca aynı anda birden çok hedefi takip edebilen yerli ve milli AESA tipi radar bulunacak.

Program, İngiliz Savunma Sanayi Devi BAE Systems ile birlikte yürütülüyor. BAE Systems halihazırda Eurofighter Typhoon uçaklarının üreticilerinden biri ve tasarım aşamasındaki 6. nesil savaş uçağı Tempest üzerinde çalışmalara devam ediyor. BAE Systems, TUSAŞ'a MMU hakkında mühendislik ve danışmanlık desteği veriyor.

HÜRJET 18 MART'TA İLK UÇUŞUNU YAPACAK

TUSAŞ tarafından üretilen başka bir uçak Hürjet'in ise Türkiye'nin yakın hava taarruz ve jet eğitim uçağı olması planlanıyor. 18 Mart 2023'te ilk uçuşunu yapacak Hürjet'in azami hızı 1.4 mach (saatte yaklaşık 1700 km) olacak. Uçakta General Electric şirketi tarafından üretilen bir adet F404 turbojet motoru kullanılacak. Uzunluğu 13.6 metre olan Hürjet'in yüksekliği 5.1 metre, kanat açıklığı da 9.5 metre. Menzili 2 bin 222 kilometre olan uçağın servis irtifası da 13 bin 716 metre. Uçağın prototipi geçtiğimiz günlerde iniş takımları üzerinde görüntülenmişti.

(Hürjet 18 Mart'ta ilk uçuşunu gerçekleştirecek)

HAVADA DEVRİM! TÜRKİYE GELİŞTİRDİ: DÜNYADA HENÜZ BİR BENZERİ YOK

Baykar tarafında üretilen Bayraktar Kızılelma, Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı olarak göze çarpıyor. Jet motoruna sahip Kızılelma, saatte 735 kilometre (0.6 mach) hız yapabiliyor ve havada 5 saat kalabiliyor. 10 bin 600 metre azami yüksekliğe çıkabilen Kızılelma'nın operasyon yarıçapı ise 926 kilometre. Bin 500 kilogram faydalı yük kapasitesine sahip Kızılelma ilk uçuşunu 14 Aralık 2022'de gerçekleştirdi.

Kızılelma'nın dünyada henüz bir benzerinin olmadığını vurgulayan uzmanlar, kabiliyetleriyle dünya harp tarihine geçecek bir platform olduğunu belirtiyor.

Haber Global'e değerlendirmelerde bulunan İstinye Üniversitesi GÜVSAM Koordinatörü Emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin, MMU'nun bu yıl hangardan çıkacağını, 2030'larda ise seri üretime gireceğini söylüyor. Pekin, "Bu uçak dışa bağımlılığı azaltacak. Mühimmatlarımızı kendimiz yapıyoruz ama Türk Hava Kuvvetleri büyük oranda dışa bağımlı. MMU Türkiye'ye çok önemli bir avantaj sağlayacak" diyor.

(Kızılelma geçtiğimiz günlerde ilk uçuşunu yaptı)

Pekin, Hürjet için yaptığı değerlendirmede ise, Hürjet'in Türkiye'nin pervaneli uçaktan jet uçağına geçişinde kullanılacak eğitim uçağı olacağını söylüyor. Pekin "Ayrıca bu uçak MMU yapımında tecrübe kazanılmasını da sağlıyor. Bunun yanında Hürjet silahlandırılarak muharebede özellikle kara kuvvetleri yakın desteğinde ve donanmada kullanılacak. MMU üretilip Hava Kuvvetleri envanterine katılana kadar Hürjet'ten de silahlı olarak yararlanılacak" ifadelerini kullanıyor. Pekin sözlerini şöyle sürdürüyor:

Kızılelma ise MMU'nun pilotsuz hali. Bu uçak 'hava- hava' ve 'hava-yer' muhaberelerini yapabilecek. Üstelik Kızılelma, Türkiye'nin havuzlu çıkarma gemisi TCG Anadolu'ya da konuşlandırılabilecek.