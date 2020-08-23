23 Ağustos 2020 Pazar 09:45 - Güncelleme: 23 Ağustos 2020 Pazar 10:15

HAVELSAN Merkez Yerleşkesi'nde düzenlenen toplantıda, gündeme ve savunma sanayisine yönelik çalışmalarına yönelik değerlendirmeler yapan Nacar, şirketin yaklaşık 25 yıllık tecrübeyle simülatörler alanında önemli birikme sahip olduğunu söyledi.



HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, “İnsansız hava aracını yıl sonunda hazır hale getireceğiz” diye konuştu.



Gelecek dönemde hayata geçireceği projeleri anlatan Nacar, Deniz Kuvvetleri için geliştirilen "ORSA" hakkında şu bilgileri verdi:

"ORSA HAVELSAN'IN UFKUNU AÇACAK"

"İçinde, büyük veriden yapay zekaya kadar bütün 'cloud' teknolojilerine kadar kullanıldığı, Deniz Kuvvetleri'nin ihtiyacına hitaben geliştirilecek bir proje. Bu konuda da biz önemli yol almaya başladık. Henüz projelendirme aşamasında bu ama HAVELSAN’ın ve sektörün ufkunu açacak bir proje. Simülasyon alanındaki tecrübemizi Milli Muharip Uçağı projesinde değerlendirmek için çalışıyoruz."

İNSANSIZ KARA ARACI YIL SONUNDA HAZIR OLACAK



İnsansız ve robotik sistemler konusunda sürü zekalı sistemler üzerinde yoğunlaştıklarını ifade eden Nacar, sadece otonomi değil, aynı zamanda bunların sürü olarak da hareket etmesi konusunda çalışmalar yürüttüklerini bildirdi.

Bir Ar-Ge projesi sonunda ortaya çıkan insansız kara aracını yıl sonunda hazır hale getireceklerini söyleyen Nacar, "Çeşitli projelerle bunu destekleyerek ilgili birimlerin, kurumların hizmetine sunacak şekilde bir noktadayız ve güzel bir şekilde bu projemiz de devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

TÜBİTAK BİLGEM ile HAVELSAN arasında imzalanan Gerçek Zamanlı İşletim Sistemi İş Birliği Protokolü'ne de değinen Nacar, "TÜBİTAK'ın geliştirdiği bir sistem ama sistemin pazarlamasında, yaygınlaştırılmasında HAVELSAN daha rahat esnek bir şekilde hareket edebilecek, ürünleştirebilecek. Hem TÜBİTAK hem de teknoloji transferiyle HAVELSAN kazanmış oldu. Bununla ilgili de çalışmalarımız en son Cumhurbaşkanımızın katıldığı bir toplantıda protokol imzalanmasıyla aslında sonuçlanmış oldu ama tabii burada bize büyük ev ödevleri çıktı, biz artık büyük bir yükümlülük altına girdik." ifadelerini kullandı.

"LİSTEDE KALABİLMEK ÖNEMLİ"

Nacar, Defense News dergisi tarafından açıklanan dünyanın ilk 100 savunma şirketi listesinde HAVELSAN'ın bu yıl ilk kez yer almasını ve Türkiye'nin ilk kez 7 şirketle temsil edilmesini de değerlendirdi.



Gelecek yıllarda da listede kalabilmenin önemli olduğunu vurgulayan Nacar, şunları kaydetti:

"Daha yüksek noktalara yavaş yavaş, hedeflerimizi ve ciromuzu büyüterek ulaşmak istiyoruz. Listeye giren diğer 6 firmamızı da kutluyorum. Sayın Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde savunma sanayimiz için kritik kararlar alan Savunma Sanayi İcra Komitemizin, Savunma Sanayii Başkanlığımızın, Milli Savunma Bakanlığımızın, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfımızın bu önemli başarıda pay sahibi olduğunu biliyor ve onlara şükranlarımızı arz ediyoruz."

5G'DE PANDEMİ RÖTARI

Uçtan uca yerli 5g projesi hakkında Nacar, projenin pandemi nedeni ile gecikmeli tamamlanacağını belirterek şu bilgileri verdi:

"5G projesinin takvimi, normalde bu yıl sonu itibariyle tamamlanacaktı, pandemi nedeniyle mart 2021'e sarkmış oldu. Savunma sanayi, güvenlik konularında 'görev kritik' sistemlerde bunun kullanımını yaygınlaştırmak gibi bir hedefi var HAVELSAN’ın."

HAVELSAN'IN 'DİYALOG'UNA YOĞUN TALEP

HAVELSAN, Zoom'a alternatif olarak "Diyalog"u geliştirmişti. 130'dan fazla talebin geldiği Diyalog, 51 kurum ve kuruluş tarafından kullanılıyor.