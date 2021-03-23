HAVELSAN geliştirdi! En zorlu görevlere hazırlıyor

23 Mart 2021 Salı 14:19 - Güncelleme: 23 Mart 2021 Salı 14:29

HAVELSAN tarafından milli olarak geliştirilen ve yüzde 80'i yerli olarak üretilen tam görev simülatörü ATAKSİM, 2019'dan bu yana Kara Havacılık Komutanlığı tarafından kullanılıyor.

Simülatör, 6 eksenli hareketiyle bir ATAK helikopterinin gerçekte yapabildiği tüm hareketleri simüle edebiliyor. Bu yüzden pilotların burada aldığı eğitimler gerçek uçuş saati yerine geçiyor.

Pilotlar ATAKSİM'de her türlü senaryoya göre eğitim alıyor. Acil durum, kötü hava koşulları, gece uçuşu ve hava harbi gibi durumlar, gerçek harita ve arazilerde bire bir uygun simüle edilebiliyor.

EĞİTİM MALİYETİ 7'DE 1 ORANINDA DÜŞÜYOR

TRT Haber'in haberine göre, simülatör sayesinde eğitimler gerçek helikoptere ihtiyaç duyulmadan yapılıyor. Böylece mühimmat hariç eğitim maliyeti 7'de 1 oranında düşüyor.

Milli mühimmatın da yer aldığı simülatörde, sanal mühimmatın kullanılması maliyeti de oldukça düşürüyor.

Eğitmenler de uçuşları kontrol odasından takip edebiliyor. Tüm uçuş kayıt altına alınıyor ve böylece sonrasında üzerinde değerlendirme yapma imkanı bulunuyor.

Eğitimi başarıyla tamamlayan pilotlar, ATAK'ların çelik pervanelerini bu kez gökyüzünde döndürüyor.