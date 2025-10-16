HAVELSAN Genel Müdürü Nacar: Savunma sanayimiz için çok kritik

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) tarafından düzenlenen SUBÜ Konuşmaları'nın 104'üncü konuşmacısı, 'Savunma Sanayinde Teknoloji Yönetimi Olgunluk Seviyesinin Stratejik Önemi' konulu söyleşiyle Hava Elektronik Sanayi (HAVELSAN) Genel Müdürü Dr. Mehmet Akif Nacar oldu. Moderatörlüğünü SUBÜ Bilgisayar Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Caner Erden'in üstlendiği söyleşide; savunma sanayinde teknoloji yönetiminin önemi, HAVELSAN'ın teknolojisi ve teknoloji yönetimine bakışı gibi konular üzerine konuşuldu. Teknoloji yönetiminin yalnızca teknik bir kavram değil, kurumsal refleks haline gelmesi gereken stratejik bir yetkinlik olduğunu vurgulayan Nacar, "Teknoloji Yönetimi ve Teknoloji Yönetiminin Olgunluk Seviyesi savunma sanayimiz için çok kritik ve derin etkileri olan bir konudur. Bunu yalnızca teknik bir ölçüm olarak düşünmeyin; sürdürülebilir başarı için vazgeçilmez bir stratejik kabiliyettir. HAVELSAN olarak yalnızca teknoloji geliştirmiyor, aynı zamanda geleceği planlıyor ve kaynaklarımızı stratejik hedefler doğrultusunda yönetiyoruz. Problemleri bilimsel temelli mühendislik modelleriyle ele alıyoruz. Teknoloji yönetimi; geliştirme, planlama, uygulama, organize etme, koordine etme ve denetleme süreçlerinin bütününü kapsar" dedi.

Teknoloji yönetiminin kurumlar açısından taşıdığı stratejik öneme dikkat çeken Nacar, "Teknoloji Yönetimi Olgunluk Seviyesi, teknolojiyi geliştirmek kadar onu yönetmenin de ne kadar önemli olduğunu gösterir. Bir kurumun stratejisi, risk yönetimi, yol haritası ve kurumsallaşma düzeyi bu olgunlukla doğrudan ilişkilidir. Bu yaklaşım, stratejik hedeflere sistematik ve veriye dayalı biçimde ilerlemeyi sağlar. Kurum kültürü, en tepedeki stratejinin sahadaki mühendise ve uzmana kadar yansımasıdır. Savunma sanayi gibi riskin yüksek, yatırımların uzun vadeli olduğu bir alanda bu yaklaşım ülkenin rekabet gücünü doğrudan etkileyebilir" diye konuştu.

HAVELSAN'ın teknoloji yönetimi uygulamalarını anlatan Nacar, "Biz HAVELSAN'da teknoloji yönetimini kurumsal yapımızın temel taşlarından biri haline getirdik. Teknolojilerimizi 5 yıllık planlarla belirliyor, stratejik planlarımızı Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı ve Savunma Sanayii Başkanlığı stratejik planlarıyla uyumlu hale getiriyoruz. Planlarımız statik değil, dinamik olarak güncelleniyor çünkü teknoloji çok hızlı değişiyor. Yetkinlik bazlı sınıflandırma sayesinde kaynaklarımızı verimli kullanıyor, bilgi birikimimizi kurum içinde yaygınlaştırıyoruz. Değerlendirmelerimiz Ar-Ge'den insan kaynaklarına, dijital dönüşümden finansmana kadar birçok alanı kapsıyor" şeklinde konuştu.

Konuşmasının sonunda gençlere seslenen Nacar, "Geleceğin savunma sanayisini şekillendirecek olan sizlersiniz. Unutmayın, teknolojiyi yönetmek geleceği yönetmektir. Dünya artık sadece teknoloji üretenlerin değil, onu stratejik bir akılla yönetenlerin öne çıktığı bir dünyadır. Amacımız yalnızca iyi bir oyuncu olmak değil, oyun kurucu olabilmektir. Üniversite yıllarınızda teknik bilginin yanı sıra stratejik bakış açınızı geliştirin, eleştirel ve bütüncül düşünmeyi öğrenin. Savunma sanayinde başarı, teknolojiyi doğru zamanda ve doğru projelerde stratejik şekilde kullanmakla mümkündür" ifadelerini kullandı.