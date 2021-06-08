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HAVELSAN müjdeledi: BARKAN sahaya çıkıyor!

HAVELSAN resmi sosyal medya hesabında yapılan videolu paylaşımda 'Silahlı İnsansız Otonom Kara Aracımız BARKAN saha denemelerine başlıyor' müjdesi verildi.

08 Haziran 2021 Salı 12:56 - Güncelleme: 08 Haziran 2021 Salı 12:56
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HAVELSAN'ın bir süredir üzerinde çalıştığı "dijital birlik" konseptinde kullanılmak üzere geliştirdiği silahlı insansız kara aracı Barkan'ın bu yıl sahaya sunulması hedefleniyor.

Robotik ve otonom teknolojiler alanında 2019 yılından bu yana Ar-Ge çalışmaları yürüten HAVELSAN, kara araçları kullanım senaryosu üzerinden geliştirilen sürüş kiti ile başlayan süreçte "askeri ve sivil amaçlı kara, hava, deniz ve uzay araçlarında otonomi" hedefliyor.

HAVELSAN Genel Müdür Yardımcısı Muhittin Solmaz,"Hedefimiz bu araçlarımızla ilgili ilk saha denemelerine temmuz, ağustos ayı itibarıyla başlamak. Sahadan gelecek geri beslemelere göre araçlarımıza birtakım modifikasyonlar olacağı aşikardır. Birtakım iyileştirmeler de gerekli olabilir. Bu yılın sonuna doğru araçlarımızı artık sahada görebilmek ve bu araçlarımızı özellikle bulut altı insansız hava araçlarıyla destekleyip ortak görev yapabilecek unsurları sahada kullanıma vermek istiyoruz. İlk insansız hava aracımız da haziran itibarıyla sahada yerini alacaktır." dedi.

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