İSTANBUL 31°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Ağustos 2022 Salı / 3 Safer 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,1864
  • EURO
    18,2386
  • ALTIN
    1007.91
  • BIST100
    3164.96
  • Haberler
  • >
  • Savunma
  • >
  • HAVELSAN'dan devrim gibi proje! Dışa bağımlılık bir kez daha sona eriyor
Savunma

HAVELSAN'dan devrim gibi proje! Dışa bağımlılık bir kez daha sona eriyor

Yeli ve milli teknoloji hamlesine katkı sağlayan HAVELSAN'ın Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, 2022 yılının HAVELSAN için verimli geçtiğini belirterek, 'Kurumsal kaynak yönetiminde kullanılan yeni nesil iş yönetimi ismini verdiğimiz 'Kovan', yabancı ürünlerin yerini alabilecek bir noktaya gidiyor.' dedi.

AA30 Ağustos 2022 Salı 21:19 - Güncelleme:
ABONE OL

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST KARADENİZ'de heyecan son hızıyla devam ediyor. Nacar, AA muhabirinin TEKNOFEST KARADENİZ ve HAVELSAN'ın ürünlerine ilişkin sorularını cevapladı.

HAVELSAN'DAN DEVRİM GİBİ PROJE

Nacar, HAVELSAN olarak birçok alanda projeleri sürdürdüklerini bildirerek, bu sene otonom deniz üstü su aracı projesini geliştirdiklerini söyledi.

TEKNOFEST KARADENİZ kapsamında HAVELSAN standında birçok imkanın katılımcılarla buluşturulduğunu aktaran Nacar, "Standımızda sanal gözlükle denizaltı turu yapma imkanı var. Ateşli silahlarla sanal hedefi ateşleme ile ilgili bir simülasyonumuzu deneyimleme imkanı sunuyoruz. Geçen yılki tank simülatörümüzün bu yıl daha geliştirilmiş bir versiyonu var." diye konuştu.

Nacar, ürünlerin özelliklerinin her geçen gün geliştirildiğini ifade ederek, "Barkan insansız kara aracımıza yeni özellikler eklendi. Daha önceki yıllarda üzerinde sadece silah kulesi varken şimdi insan da taşıyabiliyor, lojistik aracı olarak da kullanılabiliyor, 360 derece çevresel gözetleme de yapabiliyor." şeklinde konuştu.

İnsan Kaynakları biriminin çalışmalarını sürdürdüğünü vurgulayan Nacar, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İnsan Kaynaklarımız öğrencilerimizle iletişime geçiyorlar, mesleki deneyimi olanlardan adaylık başvurusu alıyorlar. Bu yıl HAVELSAN'ın 40. yıla özel mühendis çocuk ve mühendis genç programlarını başlattık. Mühendis Çocuk programıyla yapay zeka yazılım gibi konularda çocuklara deneyimleme ve farkındalık oluşturma fırsatı veriyoruz.

İki ay önce Ordu'da iki yarışma düzenledik. Temmuz sonu karma sürü simülasyon yarışması ve sürü İHA yarışması düzenledik. Bu iki yarışmamız sonuçlandı. Cumartesi günü arkadaşlarımızın ödüllerini vereceğiz. 2023 yılında Cumhuriyetimizin 100. yılına özel yeni ürünlerimizi katılımcılarla buluşturacağız."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.