Hayal edilenin ötesine geçiliyor! Savaş gemisi için Türkiye'nin kapısını çalacaklar

Yeni Şafak 4 Ocak 2022 Salı 15:08 - Güncelleme: 4 Ocak 2022 Salı 15:12

Askeri ve savunma sanayi konularında yayım yapan Oryx Blog Türkiye'nin Endonezya'ya karakol gemileri ihracatını konu alan bir yazı kaleme aldı. Türk denizcilik sektörünün yakın markaja alındığı yazıda, "Türkiye'nin denizcilik sektöründe neredeyse kendi kendine yeterli olma yolunda hızla ilerlediği bu günlerde, Türk tasarımı donanma gemileri dünyanın dört bir yanında donanmalarla birlikte çalışıyor. Bu iddialı çabanın bir parçası olarak, Türk tersaneleri, sürekli genişleyen askeri gemi portföyüne sahip. Türkiye, 2013 yılında, şu anda Türk Deniz Kuvvetleri hizmetinde bulunanların yerine yeni bir sınıf hızlı taarruz gemisi (FAC) için ihale açtığında, ülkenin deniz tasarımının kapsamını gösteren 30'a yakın yerli tasarım arasından seçim yapabildi. Bu çılgınlık pek abartılamaz". ifadelere yer verildi.

BAĞIMLIYDI İHRACATÇI OLDU

Yeni Şafak'ın haberine göre, halihazırda yerli olarak tasarlanmış iniş helikopter rıhtımlarından, fırkateynlerden ve hatta cüce denizaltılardan yurtiçi ve yurtdışındaki müşterilere her şeyi sunan Türkiye'nin yakında dünyanın en büyük askeri gemi ihracatçılarından biri haline gelmesi düşünülemez değil. Buna karşılık, yirmi yıl kadar önce Türkiye, kendi donanmasının ihtiyaçları için hâlâ büyük ölçüde yabancı tasarımlara bağımlıydı ve bir gün gemi ihraç etmek hala uzak bir hayaldi.

TÜRKİYE ASYA'YA AÇILIYOR

Türkiye, şimdi Güneydoğu Asya'da yeni pazarlara girme yolunda görünüyor. Bir röportajda Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi Dr. Lalu Muhammed İkbal "Deniz sistemlerinde Türkiye ile iş birliği içinde ciddi artışlar" olacağını belirterek, "Bu Müzakereler Türkiye'den savaş gemileri alımlarıyla ilgili başlamıştı. Savunma sanayi ilişkisini geliştirmek için daha fazlasını yapmalıyız. Bu yüzden Endonezya'nın Türkiye'den bir savaş gemisi alma olasılığı hakkında bazı görüşmeler başladı.' dedi.