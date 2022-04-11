''Hayalet silahların'' satışı yasaklanıyor

Biden, Beyaz Saray'da yaptığı basın açıklamasında, ülkede silahlı şiddetle mücadelede atacakları yeni adımları duyurdu.

Kitler halinde satılan ve evde monte edilebilen, herhangi bir seri numarası olmayan "hayalet silahların" sabıka kaydı sorgulaması olmadan satıldığını belirten Biden, "Bu silahları bir terörist de gidip satın alabilir." dedi.

Bu silahların da "ateşli silahlar" kategorisine dahil edileceğini vurgulayan Biden, böylece seri numarası ve sabıka sorgulaması olmadan bu silahların satılamayacağını kaydetti.

Biden, "hayalet silahların" en büyük sorununun izinin sürülememesi olduğuna işaret ederek, potansiyel suçlulara "Bundan sonra hayalet silahlarla suç işlerseniz, federal yargılamaya hazır olun." uyarısında bulundu.