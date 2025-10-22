İsrail'in önde gelen gazetelerinden Maariv, Türkiye'nin savunma sanayisindeki son gelişmeleri analiz ettiği dikkat çekici bir haber yayımladı. Gazete, ASELSAN tarafından geliştirilen MURAD-100A radarının Baykar'ın insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA'ya entegrasyonunu "oyunun kurallarını değiştiren bir adım" olarak nitelendirdi.

"F-35'E CİDDİ BİR RAKİP"

Haberde, Türkiye'nin geliştirdiği radar teknolojisinin, Amerikan savaş uçağı F-35'te kullanılan AN/APG-81 radarıyla rekabet edebilecek seviyeye ulaştığı belirtildi. Maariv, bu başarıyla Türkiye'nin hava savunma ve elektronik harp alanlarında bağımsız bir güç haline geldiğini yazdı.

"MURAD-100A GÖKYÜZÜNDE YENİ BİR ÇAĞ BAŞLATIYOR"

İsrail basını, Gallium Nitride (GaN) teknolojisiyle güçlendirilen MURAD-100A radarının, elektronik karıştırmalara karşı dayanıklılığının arttığını ve aynı anda birden fazla hedefi takip edebildiğini aktardı. 360 derece görüş açısına sahip sistemin, görüntüleme ve saldırı görevlerini eş zamanlı yürüttüğü vurgulandı.

Radarın daha önce Bayraktar AKINCI üzerinde test edildiği hatırlatılan haberde, KIZILELMA'ya tam entegrasyonunun Türk yetkililer tarafından "hava muharebesinde yeni bir çağın başlangıcı" olarak tanımlandığı ifade edildi.

"GELECEĞİN HAVA GÜCÜ: KIZILELMA"

Maariv haberinde, KIZILELMA'nın hem sembolik hem teknolojik açıdan "geleceğin hava gücü" olduğunu yazdı.

Türk kültüründeki derin anlamına da değinilen KIZILELMA'nın;

14,7 metre uzunluğa,

10 metre kanat açıklığına,

8,5 ton kalkış ağırlığına,

1,5 ton silah taşıma kapasitesine sahip olduğu belirtildi.

Uçağın Mach 0.9 (yaklaşık 1.100 km/s) hıza ulaşabildiği, 5 saat havada kalabildiği ve 930 kilometrelik muharebe yarıçapına sahip olduğu bilgisi paylaşıldı.

"TAM OTONOM VE YERLİ ÜRETİM"

Haberde, KIZILELMA'nın yalnızca bir hava aracı değil, tam otonom bir savaş platformu olduğu vurgulandı. Türk mühendislerce geliştirilen yapay zekâ destekli sistemlerin, uçağın tehditleri analiz edip kendi kararını verebildiği bir "hava muharebe zekâsı" oluşturduğu ifade edildi.

"TÜRKİYE SAVUNMA TEKELİNİ KIRIYOR"

Maariv, Türkiye'nin savunma sanayisinde dışa bağımlılığını sona erdirdiğini belirterek, radar sisteminden mühimmata, uçak gövdesinden motora kadar tüm unsurlarda yerli üretim hedefinin altını çizdi.

Haberde ayrıca, MURAD-100A'nın KIZILELMAya entegrasyonunun yalnızca teknik bir başarı değil, aynı zamanda jeopolitik bir mesaj olduğuna dikkat çekildi.

İsrail basınına göre, Türkiye bu adımla ABD ve Batı merkezli savunma tekelini kırarak küresel arenada yeni bir denge unsuru haline geliyor.