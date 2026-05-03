Türkiye'nin geliştirdiği yeni nesil kamikaze İHA sistemlerinin, yapay zeka ve elektronik harp direnci sayesinde modern savaşta yeni bir konsept oluşturabileceği değerlendiriliyor. Baykar'ın K2, Sivrisinek ve MIZRAK platformlarıyla koordineli sürü saldırıları üzerinden "entegre taarruz kabiliyeti" hedeflediği belirtiliyor.

Türkiye'nin savunma sanayiinde attığı adımlar uluslararası alanda dikkat çekmeye devam ederken, yeni nesil kamikaze İHA'ların İran'ın Şahid serisine kıyasla daha gelişmiş yapay zeka, otonom hareket ve elektronik harp dayanıklılığıyla öne çıkabileceği ifade ediliyor.

ÜÇ FARKLI PLATFORM, TEK HEDEF

İngiltere merkezli Middle East Eye'da yer alan habere göre Baykar, farklı görev profillerine sahip üç ayrı kamikaze İHA platformu geliştiren ilk şirketlerden biri oldu. K2, Sivrisinek ve MIZRAK isimli sistemlerin menzil, yük kapasitesi ve kullanım amaçları bakımından birbirini tamamladığı aktarılıyor.

Haberde K2'nin yaklaşık 200 kilogram mühimmat taşıyabildiği, 2 bin kilometre menzile ulaşabildiği ve 13 saat havada kalabildiği belirtiliyor. Ayrıca bu platformun, uydu navigasyonuna ihtiyaç duymadan görsel arazi taraması ve yapay zeka destekli sistemlerle hedef tespiti yapabildiği vurgulanıyor.

DÜŞÜK MALİYETLİ SÜRÜ UNSURU: SİVRİSİNEK

Daha küçük ve maliyet açısından avantajlı olan Sivrisinek modelinin ise yaklaşık 1000 kilometre menzile ve 20 kilogramın üzerinde savaş başlığı kapasitesine sahip olduğu ifade ediliyor. Bu özelliği sayesinde geniş çaplı kullanım ve sürü saldırılarında etkili bir unsur olarak öne çıktığı belirtiliyor.

MIZRAK: ORTA SEGMENT VURUCU GÜÇ

MIZRAK modelinin de yaklaşık 1000 kilometre menzile ve 40 kilogram civarında savaş başlığı kapasitesine sahip olduğu, yapısal olarak İran'ın Şahid-136 sistemine benzerlik gösterdiği kaydediliyor. Bununla birlikte sistemin elektronik harp koşullarına dayanıklı olduğu ve GNSS olmadan hedefe ulaşabildiği aktarılıyor.

SÜRÜ SALDIRISIYLA ENTEGRE OPERASYON

Uzmanlara göre bu üç platformun birlikte kullanılmasıyla katmanlı bir saldırı konsepti ortaya çıkıyor. Buna göre Sivrisinek'lerin hava savunma sistemlerini yıpratacağı, MIZRAK'ın kalan savunma unsurlarını hedef alacağı, K2'nin ise kritik hedeflere son darbeyi vuracağı değerlendiriliyor.

Haberde Türk savunma uzmanlarının, İran'ın İHA programının yapay zeka tabanlı sürü operasyonları ve gelişmiş hedefleme konusunda sınırlı kaldığını savunduğu da yer alıyor. Ancak uzmanlar, söz konusu sistemlerin gerçek savaş koşullarındaki performansının henüz tam olarak test edilmediğine dikkat çekiyor.