Hayranlıklarını “TUSAŞ'ın gizli canavarı” diye duyurdular: Türkiye ciddi bir rakip olacak

Bulgaristan medyası bulgarianmilitary.com, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ/TAI) tarafından geliştirilen Türkiye'nin beşinci nesil Milli Muharip Uçağı (MMU) KAAN'ın gece motoru testlerini gündemine aldı.

"TUSAŞ'IN GİZLİ CANAVARI: GECE MOTORU TESTLERİ KAAN'IN GÜCÜNÜ GÖSTERİYOR"

Türkiye'nin teknoloji harikası konusunda hayranlığını gizleyemeyen Bulgar basını haberinde "TAI'nin gizli canavarı: Gece motoru testleri KAAN'ın gücünü gösteriyor" başlığını kullandı. Komşu ülke basını, KAAN'ın bir sonraki iki prototipini fırlatmadan önce yavaş yavaş, istikrarlı ve emin adımlarla son aşamaya yaklaştığını belirtti.

KAAN'da kullanılan art yakıcılarına değinen Bulgar basını, bunun özellikle KAAN gibi beşinci nesil bir avcı uçağı için önemli olduğunu, söz konusu aksamın dinamik, yüksek hızlı çatışmalarda performans, hayatta kalma ile yenilgi arasındaki fark anlamına gelebildiğini belirtti.

Bulgar basınının haberinde ayrıca art yakıcının avcı uçağının karmaşık ve yakıt açısından zengin motor sistemlerine ihtiyaç duymadan süpersonik hızlara ulaşmasına ve bu hızları korumasına yardımcı olduğu hatırlatıldı.

ALTINDA KAAN'IN BAŞARISI YATIYOR

KAAN'ın gerçekleştirdiği testin önemine değinen komşu ülke basını, söz konusu testin altında KAAN'ın motorunun aşırı koşullarla başa çıkabildiğinden emin olma yeteneğinde yattığını yazdı. Öte yandan haberde, modern art yakıcıların inanılmaz derecede yüksek sıcaklıklarda çalıştığı ve malzeme konusunda mühendislik sınırlarını zorladığını ifade edildi.

Haberin devamında bu şartlar altında yapılan testlerin Türkiye'nin sadece motorun itme kabiliyetlerini değil, aynı zamanda yüksek stres senaryolarında yapısal bütünlüğünü ve güvenilirliğini de doğrulamasını sağladığı aktarıldı.

"TÜRKİYE İÇİN BU ADIM SINIRLARI ZORLAMAKTAN DAHA FAZLASI"

Türkiye'nin savunma sanayisine kendi kendine yetebilme kabiliyetine değinilen haberde, "Türkiye için bu adım, KAAN'ın motorunu sınırlarına kadar zorlamaktan daha fazlasıdır. Bu, savunma teknolojisinde kendi kendine yeterliliğe doğru bir sıçramayı temsil eder ve savaş uçağı motorları gibi kritik bileşenler için yabancı tedarikçilere bağımlılıktan uzaklaşır. Ülke, iç askeri kabiliyetlerini artırmaya devam ederken, bu tür testler uçağın iyileştirilmesi ve mükemmelleştirilmesi için kritik veriler sağlayarak onu gelecekteki operasyonlarda önemli bir varlık haline getiriyor. Bu başarılı art yakıcı testlerle Türkiye'nin, hem mühendislik gücünü hem de stratejik öngörüyü ortaya koyan, dünyanın en iyileriyle rekabet edebilecek bir savaş uçağı üretme yolunda ilerlediği açıkça görülüyor." ifadelerine yer verildi.

Türkiye'nin savunma sanayisindeki kararlı ilerleyişine değinilen haberde KAAN'ın söz konusu bu adımının savunma ve caydırıcılık yeteneklerini güçlendirmek için gelişmiş askeri teknoloji geliştirmeye giderek daha fazla odaklandığı ayrıca küresel havacılık ve savunma sektörlerindeki daha geniş eğilimleriyle örtüştüğü bildirildi.

"KAAN, Türkiye için sadece bir savaş uçağı değil; aynı zamanda bir iddianın ifadesi, modern savaş havacılığında lider bir ülke olma arzusunun bir yansımasıdır." ifadelerine yer verilen haberde, "Art yakıcı testi bu yolculukta sadece bir adımı oluşturuyor, ancak savaşçının gelecekteki hava muharebelerinin zorlu taleplerini karşılama ve aşma potansiyelini vurgulaması açısından kritik bir adım." İfadeleri kullanıldı.

"KAAN CİDDİ BİR RAKİP HALİNE GELİYOR"

Bulgar basını haberinin son kısmında ise şu ifadelere yer verdi;

"KAAN programı ilerledikçe, TAI'nin (TUSAŞ) hem teknoloji hem de üretim zaman çizelgelerinin sınırlarını zorlayarak hızlı bir gelişme hedeflediği açıktır. Bir sonraki prototiplere kritik radar ve sensör sistemlerinin eklenmesiyle KAAN, sadece Türkiye'de değil, küresel olarak da bir sonraki nesil savaş uçaklarında ciddi bir rakip haline geliyor. Önümüzdeki yol zorlu olacak, ancak TAI'nin son teslim tarihlerine uymaya ve iddialı vaatlerini yerine getirmeye kararlı olduğu açık."

Star Gazetesi

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