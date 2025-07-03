Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, dünyanın yakın merceğine aldığı savunma sanayinde Türkiye modelini anlattı.

Sabah'ın haberine göre, Görgün, Çelik Kubbe'den KAAN'a, hava ve füze savunma sistemlerinden siber güvenliğe uzanan en geniş yelpazede şu değerlendirmelerde bulundu:

SÜRPRİZ ETKİSİ

Dünyada herhangi bir alanda ne yapılıyorsa onları taklit etmiyoruz, gerçekten ihtiyacımız olan özgün ve maliyet etkin üretimlere odaklanmak zorunda olduğumuzu biliyoruz. Dünyanın yaptığını yapıp başkalarını taklit etseydik bugün Türkiye SİHA'larda bu başarıyı yakalayamazdı. "Sürpriz etkisi" oluşturacak işlere çalışmamız gerektiğinin farkındayız ve çalışıyoruz. Yapmak ve geliştirmek zorundayız.

KAAN 2028'DE TESLİM

İlk seri üretim KAAN uçağını 2028 sonunda teslim etmek için tüm ekip gece gündüz çalışıyor. Halen 6 uçağı aynı anda imal ediyoruz. Her birinin farklı test senaryoları söz konusu. Yer testleri, yıldırım testi var mesela. Bu süreçleri hızlı tamamlamak adına aynı anda birden fazla uçak üzerinde çalışıyoruz. 10 tanelik paket, Blok 10'lar 2028 sonunda teslim edilmeye başlanacak. 5'inci nesil uçağımızı tamamlarken eş anlı olarak 6'ncı nesil uçak için de hazırlık yapıyoruz.

ÇELİK KUBBE

Türkiye, "Çelik Kubbe" ile stratejik bir hamle yaptı. "Katmanlı Hava Savunma Sistemi" kurgusuyla işe başladık. İlk etapta öncelikle savunmanız gereken noktaya kadar gelebilecek bir tehdidi bertaraf edebilecek silah sistemleri ve algılayıcılar geliştiriliyor.

Sonra mesafe ve irtifa artırılıyor. Hava tehditleri hem farklı irtifada hem farklı hızlarda olabilir hem de eş zamanlı gerçekleşebilir. Çok yüksekten çok hızlı gelebilir. Çok alçaktan uçabilir. Orta irtifadan ortalama hızla gelebilir. Bunların hepsinin tespiti ve imhasının bir ekonomisi var. Sivrisineğe kurşun sıkmamak gerek. En önemlisi bir tehdidi en uzakta algılamak ve ne olduğunu seri biçimde belirlemek. Bu bir balistik füze mi? Hipersonik füze mi? Seyir füzesi mi? Yoksa bir uçak mı? Bir kamikaze drone mu?

Bu operasyonda yapay zeka, "Hızlı hesaplama ve hedef netleştirme" için devrede olacak. Örneğin; bir kamikaze drone geldiğinde onu, parçacıklı mühimmatlı bir Korkut'la imha edebilecekken pahalı bir hava savunma sistemini kullanmamanız gerekiyor. Çelik Kubbe'yi, bütün unsurları birbiriyle haberleşen ve birbirlerine bağlayan, çok hızlı karar veren katmanlı ve entegre bir sistem olarak planlıyoruz. Caydırıcı nitelikte radar ve hava savunma sistemimizi daha da geliştirmeye ihtiyacımız var. Biz, buna göre çalışıyoruz.

İNSANSIZ SAVAŞ UÇAĞI

İSU Projesi hızlanacak. Bu proje ile stratejik bir güç elde edeceğiz. Daha uzağa gidebilen, hava-hava savaşı yapabilen uçaklar olacaklar. Hava-hava uçağı olarak kullanabilmek için hava-hava füzelerimizin olması ekstra önem kazanıyor. Bu ihtiyacı karşılayacak ekipler birlikte çalışıyor. Yerli mühimmatlar geliştirmeye başladık. Geliştirmeye, üretmeye devam edeceğiz.

ALTAY TANKI

Ağustos ayında üretim bandından çıkan 3 Altay'ı teslim edeceğiz. Ardından seri üretim planlandığı gibi devam edecek. Toplamda 250 Altay Tankı Kara Kuvvetlerimizin envanterinde yer alacak.

EKİP UYUMU

Savunma sanayi alanında çalışan herkes, aldığı sorumluluğun farkında. Tüm şirketler uyum içinde. Ortak çalışma alanları da belli. İhracat potansiyelleri yüksek. Herkes ayrı ayrı yurt dışındaki ihalelere teklif vermiyor artık. Ülkemizin teknolojik gelişime adaptasyon kabiliyeti göz kamaştırıyor. Savunma sanayinde çalışanların yaş ortalaması Türkiye'de 34 iken; Avrupa'da, Amerika'da 50'lerde. Bizim insanımız şimdiden bunları üretti. Önlerindeki 20 yılda kim bilir daha neler üretecekler. Nitekim insansız sistemlerin sahadaki doktrinleri nasıl değiştirdiğini son 3-4 yılda gördük.

NATO'NUN YÜZDE 5 KARARI

Türkiye, savunma alanında ihtiyaçlarını biliyor. Cumhurbaşkanımız, savunma sanayiinde kendi kendine yetebilmenin sonuna kadar destekçisi. Projeler, bütçeler, açılan kapılar son yirmi yıldır aksamadan sürdü ve büyüdü. Güvenlik için toplam harcamalarımız 50 milyar dolar civarında yani, milli gelirimizin %3.7'si ve NATO'nun ülke bazlı yüzde 5 taahhüdüne en yakın ülkelerdeniz. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte i, Türk savunma sanayinin gelişimine birkaç kez konuşmasında yer verdi. Ben de ona teşekkür ettim.

GÜVEN VERİYORUZ

Türkiye, güven veren bir müttefik. İlişkilerimizde arka plan ajandamız olmaz. Ne yaparsak yapalım, açık ve şeffaf konuşuruz. Uluslararası toplumda böyle biliniriz. Cumhurbaşkanımız güven veren bir lider. Savunma sanayiinde de güven çok önemli. Bizde işe, bir kerelik satış olarak bakılmaz, satış tekrarı da bakım, onarım hizmetleri de önemlidir. İhtiyaç duyulduğunda o desteği hızla sağlamak Türkiye'yi farklı kılıyor.

AMBARGOLARI AŞMAK

Bugüne ambargoları aşarak geldik. Ambargolar sadece istediğimiz ürünü elde etmek için geçen süreyi biraz uzatıyor. Nihayetinde kendi sistemlerimizi kendimiz üretip dünyada marka oluyoruz.

ASKERİMİZİN KATKISI BÜYÜK

Türk savunma sanayi ürünleri kendini sahada ispatladı. Sahadaki subayımız, askerimiz ürünlerimizin gelişmesine çok katkı sağlıyor. Ürünü denemek için verdiğimizde çok iyi geri beslemeler yapıyorlar. Bu da tasarımcı ve üretimdeki arkadaşları hızlı bir şekilde o ihtiyacını karşılamak üzere motive ediyor. Sadece şu ilişki biçiminin kurulması bile bir mucize.

İHRACATIN YARISI BATIYA

2024 yılı ihracatımızın yüzde 55.4'ünü Avrupa'ya ve NATO müttefiklerine yaptık. Sistemlerimiz hem fonksiyonel hem de maliyet olarak etkin. ABD'nin de bu ihracatta ciddi payı var. İnsansız savaş uçağı yapmak yüksek bir teknoloji. Türkiye 2018 yılından beri silahlı-silahsız, insansız hava araçlarında dünyadaki tüm pazarın yüzde 65'ine hakim.

UÇAK GEMİSİ

İspanya ile Uçak Gemisi, Hürjet gibi ürünlerde işbirliği yapıyoruz. TCG Anadolu'nun ilk tasarımında onlardan destek alındı. İstanbul'da üretildi. Şimdi ikinci yapılacak olan 300 metrelik uçak gemisinde de yine birlikte çalışma yaklaşımımız var.