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Savunma

Hedef devler arenası: Yerli ve milli OKHAN suya indi

Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen insansız deniz aracı (İDA) OKHAN görücüye çıktı. Yerli ve milli olarak üretilen OKHAN, önüne çıkan hedefleri kendi aşıyor ve yön değiştirebiliyor.

AA17 Ocak 2025 Cuma 17:42 - Güncelleme:
Hedef devler arenası: Yerli ve milli OKHAN suya indi
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Mezitli ilçesindeki Galatasaray Meydanı'nda düzenlenen tanıtım etkinliğine, Vali Ali Hamza Pehlivan, AK Parti Mersin Milletvekili Nureddin Nebati, Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy ile Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Oğuz Bavbek katıldı.

Vali Pehlivan ve diğer katılımcılar, OKHAN'ı inceledi, özelliklerine ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Etkinlikte, OKHAN'ın deniz üzerindeki gösterisi izlendi.

- "OKHAN, TEKNOLOJİK OLARAK YERLİ VE MİLLİ BİR ÜRETİMDİR"

Kayacı Savunma Sanayi AŞ Genel Müdürü Hakan Kayacı, gazetecilere yaptığı açıklamada, OKHAN'ın ihracata hazır bir İDA olduğunu söyledi.

Geliştirme çalışmalarının devam ettiğini belirten Kayacı, "OKHAN, teknolojik olarak yerli ve milli bir üretimdir. Aracımızın testleri Akdeniz Sahil Güvenlik Komutanlığında devam ediyor. Tam otonom olarak çalışan aracımız hedefine ulaşabilmesi için önüne çıkan engelleri yapay zekayla algılayıp rotasını değiştirme özelliğine sahip. Hedefimiz, dünyada İHA'larda yakaladığımız başarıyı İDA'larda da ihracat yaparak Türkiye'nin adını duyurmak." diye konuştu.

Etkinliğin ardından Kayacı Savunma Sanayi AŞ Genel Müdürü Hakan Kayacı, AK Parti Mersin Milletvekili Nureddin Nebati'ye tablo hediye etti.

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