Hedef tam bağımsız savunma! ''Dünyada parmakla gösteriliyoruz''

Türkiye'nin 'tam bağımsız savunma sanayii' hedefleri doğrultusunda, SSB öncülüğünde çalışmalar yapan STM, Türkiye'nin ilk milli fırkateyni TCG İstanbul, paydaşı olduğu MİLGEM Ada Sınıfı Korvet, Lojistik Destek Gemisi, denizaltı tasarım, dizayn ve modernizasyon gibi askeri denizcilik alanında önemli projeler gerçekleştirdi. Bu projelerin yanı sıra mini vurucu İHA Kargu, milli gözcü İHA Togan, mühimmat bırakan İHA Boyga ve sabit kanatlı kamikaze İHA Alpagu gibi insansız hava araçları projeleriyle birlikte; siber güvenlik ve bilişim alanındaki önemli projelerde imzası olan STM'nin mühendisleri, Türk savunma sanayinin yerlilik oranının yüzde 80'lere ulaşmasında etkin rol oynadı.

'TASARIMDAN TESLİM EDİLME SÜRECİNE KADAR ÇALIŞIYORUZ'



STM'nin Deniz Projeleri Direktörlüğü'nde Savaş Sistemleri Entegrasyon Grup Lideri olarak görev yapan Mediha Sönmez Tanrıbakan, yurt içi yerli ve milli, yurt dışı ihracat projelerinin farklı aşamalarında görev yaptığını söyledi. Tanrıbakan, bu yıl Mavi Vatan'da görevine başlayan Test ve Eğitim Gemisi TCG UFUK, Türkiye'nin ilk milli korvet projesi MİLGEM ADA sınıfı korvetler, Cumhuriyetin 100'üncü yılında Türk Donanması'na teslim edilecek Türkiye'nin ilk milli fırkateyn projesi (İstif Sınıfı) TCG İstanbul ve Denizde İkmal Tankeri gibi birçok projenin farklı bölümlerinde görev aldığını söyledi. Bir geminin tasarımından teslim edilme sürecine kadar masada ve sahada aktif olarak çalıştıklarını belirten Tanrıbakan, savaş sistemleri mühendisleri olarak yaptıkları işin, dizayn, entegrasyon ve test olmak üzere üç ana başlıkta toplanabileceğini ifade etti.

'ÜLKEMİN BAŞARASININ BİR PARÇASI OLMAK GURUR VERİCİ'

Türkiye'nin son yıllarda savunma sanayi alanında önemli başarılara imza attığını ve bunun bir parçası olmaktan dolayı gururlu olduğunu söyleyen Tanrıbakan, "Bir mühendis olarak başından sonuna kadar her türlü aşamasında çalıştığınız bir projeyi teslim etmek mühendis olarak çok büyük gurur verici bir şey. Bence mühendisliğin en güzel karşılığını aldığınız aşamadır. Ülkemizin savunma sanayii alanında gerçekleştirdiği atılımda biz Türk mühendisler de deniz projelerinde birçok başarıya imza attık. Yıllar içerisinde yurt dışı bağımlılığımızı büyük ölçüde azaltarak dünyada artık bu alanda parmakla gösterilen bir ülke haline geldik. Böyle bir başarının içinde olmak ayrıca gurur verici. Biz, her yaptığımız projede çıtayı daha üste koymak için azami gayreti gösteriyoruz" dedi.

İHA'LARIN TASIRIMINDA ÇALIŞIYOR

STM'nin Otonom Sistemler Müdürlüğü'nde, taktik mini İHA sistemlerinin geliştirilmesinde çalışan Endüstriyel Tasarım Mühendisi İrem Güldemet, kendisinin bir asker çocuğu olduğunu ve savunma sanayinde çalışmayı seçmesinde bunun da etkili olduğunu söyledi. Güldemet, "Ben bir asker çocuğuyum. Evde de milli değerlerle büyüdüm. Bir gün babamla haberleri izlerken, haberde gördüğümüz Kargu İHA'nın bizim ürünümüz olduğunu görünce 'Sizler mi yaptınız bunu?' diye sordu. Ben de gururla 'Evet' dedim. Bu bana sağlam bir motivasyon kaynağı olmuş oldu. Üst düzey komutanlarımızdan birinin, yaptığımız ürünün tasarımı konusunda selamlarını iletmiş olması da ciddi bir motivasyondu" diye konuştu.