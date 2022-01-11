İSTANBUL 14°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Ocak 2022 Salı / 8 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,8227
  • EURO
    15,7376
  • ALTIN
    809.192
  • BIST100
    2046.03
  • Haberler
  • >
  • Savunma
  • >
  • Hedefleri 12'den vurdu! BrahMos başarıyla test edildi
Savunma

Hedefleri 12'den vurdu! BrahMos başarıyla test edildi

Hindistan, gelişmiş süpersonik Brahmos seyir füzesinin deniz varyantını test etti. Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada Brahmos'un test atışlarında başarı sağlandığı vurgulandı.

AA11 Ocak 2022 Salı 23:31 - Güncelleme: 11 Ocak 2022 Salı 23:31
ABONE OL

Hindistan Savunma Araştırma ve Geliştirme Kuruluşunca (DRDO) yapılan açıklamada, "BrahMos süpersonik seyir füzesinin gelişmiş denizden-denize varyantı bugün INS Visakhapatnam'dan test edildi. Füze, belirlenen hedef gemiyi tam olarak vurdu." ifadeleri kullanıldı.

Savunma Bakanı Rajnath Singh, yaptığı açıklamada, füzenin başarılı şekilde fırlatılmasının Hint Donanmasının göreve hazır oluşunu yeniden doğruladığını söyledi.

Hindistan Deniz Kuvvetleri, kasımda da Brahmos süpersonik seyir füzesini denizde başarıyla test etmişti.

Füzenin, mayısta da Su-30 MKI savaş uçağından, eylülde de Odişa'da bulunan Bütünleşik Test Sahası'ndan başarıyla fırlatıldığı duyurulmuştu.

Adını Hindistan'ın Brahmaputra Nehri'yle Rusya'nın Moskova Nehri'nden alan Brahmos füzesi, iki ülke tarafından ortak geliştiriliyor.

Sesten 2,8 kat hızlı Brahmos füzesi, havadan, karadan ve denizden fırlatılabiliyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.