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Hem roket hem füze fırlatabiliyor! PCL191'ler stratejik noktaya yerleştirildi

Çin'in geliştirdiği yeni PCL191 roket sisteminin Tayvan'a yakın stratejik noktaya konuşlandırıldığı belirtildi.

  • star.com.tr
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PLA Daily’ye göre, Çin’in doğu sahilinde yer alan Zhejiang eyaletindeki Huzhou şehrinde bulunan 72. Askeri Birliğe ''Çok Namlulu Roketatar Sistemi (Multiple Launch Rocket System - MLRS)'' tugayı yerleştirildi. 
 
Konunun hassasiyeti nedeniyle ismi açıklanmayan askeri bir kaynağa göre, bir başka PCL191 tugayı, Çin'in Tayvan'a en yakın bölgesi olan Fujian eylateindeki Xiamen şehrine yerleştirildi.
 
TAYVAN BOĞAZI'NA HAKİM, TAYVAN'I VURACAK MESAFEDE
 
1 Ekim'de Çin'in Ulusal Günü askeri geçit töreni sırasında Pekin'de sergilenen ve 'PCL191 Type' olarak adlandırılan çoklu roketatar sistemi, hem roket hem de balistik füzeleri ateşleyebilen en ileri silah sistemlerinden biri. Modüler fırlatıcı, ihracat pazarı için tasarlanan AR3 temelinde geliştirildi.
 
Sistem her biri 350 km menzile sahip sekiz adet 370 mm roket veya iki adet 750 mm Fire Dragon 480 taktik balistik füze taşıyabililiyor. Tayvan'ın Çin anakarasına olan mesafesi ise sadece 180 km.
 
Tayvan Boğazı'nın güneydoğu kıyısında bulunan Xiamen şehrine yerleştirilen sistemlerin, bir yandan boğazı kontrol altında tutarken diğer yandan Tayvan'ı vuracak mesafede olması dikkatlerden kaçmadı.
 
TAYVAN MESELESİ
 
Japonya'nın 1895 yılındaki savaşta Çin'i yenilgiye uğratarak el koyduğu Tayvan Adası'ndan, mağlubiyetle ayrıldığı İkinci Dünya Savaşı sonrası çekildi. Savaş sonrası Çin'de, koministlerle milliyetçiler arasında iç savaş başladı. 1949 yılında Mao Zedong öncülüğündeki Çin Kominist Partisi'nin iktidarı almasıyla, Milliyetçi Parti yanlıları kaçarak Tayvan Adası'na sığındı. Kominist Parti yönetimindeki Çin Halk Cumhuriyeti'nden adaya kaçan milliyetçiler 1912 yılında kurulan Çin Cumhuriyeti'nin burada devam ettiğini savunurken, Kominist Parti Tayvan'ı ülkenin özerk bir bölgesi olarak görmeye devam etti.
 
Ülkede ortaya çıkan iki farklı siyasi otoritenin neden olduğu gerilim ve karmaşa 1971'deki Birleşmiş Milletler (BM) kararıyla yeni bir boyut kazandı. BM siyasi otorite olarak tanıdığı Çin Cumhuriyeti (Tayvan) yerine siyasi otorite olarak Çin Halk Cumhuriyetini tanıma kararı aldı. Karar sonrası Tayvan, bağımsızlık arayışını dönemsel farklılıklarla sürdürdü. 2005 yılında Çin Ulusal Kongresi'nin yürürlüğe koyduğu ''ayrılma/bölünme karşıtı kanun'' (Anti-secession Law) ile Tayvan'a karşı sürdüreceği tutumu açık bir şekilde ortaya koydu.
 
Ancak son dönemde Tayvan'ın artan bağımsızlık talepleri ve Çin'e karşı Tayvan'ı koz olarak kullanan ABD'nin hamleleri bölgede gerilime neden oluyor.

Necip Fazıl Fikir Araştırma Ödülü sahiplerinden Prof. Dr. Mehmet Akif Aydın 24 Portre´de

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