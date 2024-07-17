Her şey bu fotoğraf karesiyle ortaya çıktı! KIZILELMA ilk kez böyle görüntülendi

Daha çok Bayraktar TB-3 ve AKINCI'ya ilişkin başarılı çalışmalarla gündeme gelen savunma devi BAYKAR'ın bir diğer teknolojisi KIZILELMA'da dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Suudi Arabistan Savunma Bakanı başkanlığındaki bir heyetin BAYKAR tesislerini ziyareti sırasında KIZILELMA ile ilgili de ilginç bir detay göze çarptı.

KIZILELMA'DAKİ DEĞİŞİKLİK İLK KEZ BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ

Son dönemlerde Baykar'ı daha çok TB-3 platformuna ilişkin yeni testler ve AKINCI'ya yönelik geliştirmelerle duysak da arka planda KIZILELMA için de çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Heyetler arası görüşmenin sonunda alışılageldiği üzere toplu bir fotoğraf çekimi yapıldı. Fotoğraf çekilirken arka planda duran KIZILELMA'nın bugüne kadar gördüğümüz KIZILELMA'dan daha farklı olduğu görüldü.

NELER DEĞİŞTİ?



İlk bakışta dahi net bir şekilde gözlenen bu farklılıklar, KIZILELMA için beklenen bazı gelişmelerin arka planda hızla ilerlediğini gösterdi.

TRT Haber'in haberine göre, KIZIELMA'nın yeni prototipinde iniş takımlarının daha büyüdüğü ve arkaya doğru katlandığı göze çarptı. Platform için en büyük beklentilerden biri TCG Anadolu'ya iniş/kalkış meselesi. Baykar mühendisleri her ne kadar TB-3'ün rampa testlerine odaklanmış görünse de KIZILELMA için de iyileştirmelere devam ediyor.

Aerodinamik açıdan yapılan değişikliklerin yanı sıra KIZILELMA'nın yüzeyinde de farklılıklar göze çarpıyor. İlk prototipte daha baskın olan dikey stabilizeler yeni dönemde daha sade bir hal almış. Böylece muhtemelen kesit alanı azaltılmak istendi ve haliyle radarda daha az görünür olma hedeflendi.

Ayrıca uçağın arka kısmındaki bazı alt sistemlerin de gövdenin içine alındığı anlaşılıyor.

RADAR İÇİN ÖN TARAFTA DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞ



KIZILELMA'nın burnundaki değişiklik de çıplak gözle kolayca anlaşılabiliyor. Burada öne çıkan beklenti AESA radarın KIZILELMA'ya eklenmesi. Hatırlanacağı üzere, milli imkanlarla ASELSAN tarafından geliştirilen AESA Burun Radarı kısa süre önce ÖZGÜR modernizasyonlu F-16 Blok 30 savaş uçağına entegre edilmişti.

AESA radarı KIZILELMA, KAAN, HÜRJET, ANKA III, AKINCI ve F-16 gibi hava platformlarında kullanılacak ve Türkiye için Gök Vatan'da yeni bir dönem başlatacak.

HAVA ALIKLARI DA GENİŞLEDİ



KIZILELMA'nın yeni prototipinde dikkat çeken unsurlardan bir diğeri de uçağın motor kısmındaki hava alıklarının iki yandan da genişlemiş olması. Hâlihazırda bu platformun Ukrayna'dan gelen bir motorla uçtuğunu biliyoruz. Ancak yeni dönemde yerli ve milli imkanlarla geliştirilen motorun entegrasyonu da muhtemel hedefler arasında. Ve değişikliğin yeni motorla ilgili olma ihtimali hiç de düşük değil.