7 Mart 2026 Cumartesi / 19 Ramazan 1447
  • Hermes aldıklarına pişman oldular! İsrail ile anlaşmalarını sonlandırıp Türkiye'den Bayraktar TB2 ve TB3 alacaklar
Savunma

Hermes aldıklarına pişman oldular! İsrail ile anlaşmalarını sonlandırıp Türkiye'den Bayraktar TB2 ve TB3 alacaklar

Türkiye'nin savunma sanayi devlerinden BAYKAR üretimi Bayraktar TB2'lere okyanus ötesinden takip çıktı. Daha önce İsrail'den insansız hava aracı satın alan Kolombiya yönetimi, Tel Aviv ile anlaşmayı noktalayarak rotayı Türkiye'ye çevirdi. Yabancı basında yer alan habere göre, Kolombiya ordusunun, İsrail yapımı Hermes İHA'larını Bayraktar TB2 ve Bayraktar TB3 sistemleriyle değiştirmeyi düşündüğü ifade edildi.

Abdulmuttalip Alnıaçık7 Mart 2026 Cumartesi 23:19 - Güncelleme:
Hermes aldıklarına pişman oldular! İsrail ile anlaşmalarını sonlandırıp Türkiye'den Bayraktar TB2 ve TB3 alacaklar
Ekvador gazetesi El Comercio'ya göre, Kolombiya Hava Kuvvetleri, 2012 yılında İsrail şirketi Elbit Systems'ten satın aldığı 6 adet Hermes 450 ve 2 adet Hermes 900 uzaktan kumandalı insansız hava aracı sistemini (RPAS), yerli ve milli savunma sanayi şirketimiz BAYKAR'ın Bayraktar TB2 ve Bayraktar TB3 sistemleriyle değiştirmeyi düşünüyor.

Elbit'in sistemlerinin hizmet dışı bırakılmasının başlıca nedenlerinden birinin, iki ülke arasındaki kötüleşen ilişkilerin yanı sıra, silahlandırılamamaları ve yalnızca istihbarat, gözetleme ve keşif platformu olarak hizmet vermeleri olduğu ifade edildi.

Buna karşılık farklı çatışma noktalarında rüştünü ispatlayan Bayraktar TB2 ve TB3'ün, geniş bir silahlanma seçeneği yelpazesine sahip olduğu dile getirildi.

BAYRAKTAR TB2 VE TB3'ÜN SİLAHLARINA HAYRAN KALDILAR

Bayraktar TB2'nin seçenekleri arasında MAM-L, BOZOK ve KAYI-30 süzülme mühimmatlarının yanı sıra Kemankeş-1 turbojet motorlu hızlı saldırı mühimmatının da yer aldığının altı çizildi.

Bayraktar TB3'ün ise, TB2'nin cephaneliğine ek olarak, UAV-122 füzesi (50 km'den fazla menzilde test edildi) ve MAM-L'ye kıyasla daha geniş menzile ve üstün etki gücüne sahip MAM-T süzülme mühimmatı gibi daha ağır mühimmatlar taşıyabildiği vurgulandı.

Bayraktar TB2'nin, üstün özelliklere sahip olması nedeniyle Hermes 450'nin yerini alabileceği aktarıldı. TB3'ün ise Türk Deniz Kuvvetleri'nin hizmetindeki TCG Anadolu (L400) gemisinde kalkış ve iniş yeteneğine sahip olduğu ifade edildi.

