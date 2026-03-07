Ekvador gazetesi El Comercio'ya göre, Kolombiya Hava Kuvvetleri, 2012 yılında İsrail şirketi Elbit Systems'ten satın aldığı 6 adet Hermes 450 ve 2 adet Hermes 900 uzaktan kumandalı insansız hava aracı sistemini (RPAS), yerli ve milli savunma sanayi şirketimiz BAYKAR'ın Bayraktar TB2 ve Bayraktar TB3 sistemleriyle değiştirmeyi düşünüyor.

Elbit'in sistemlerinin hizmet dışı bırakılmasının başlıca nedenlerinden birinin, iki ülke arasındaki kötüleşen ilişkilerin yanı sıra, silahlandırılamamaları ve yalnızca istihbarat, gözetleme ve keşif platformu olarak hizmet vermeleri olduğu ifade edildi.

Buna karşılık farklı çatışma noktalarında rüştünü ispatlayan Bayraktar TB2 ve TB3'ün, geniş bir silahlanma seçeneği yelpazesine sahip olduğu dile getirildi.

Bayraktar TB2'nin seçenekleri arasında MAM-L, BOZOK ve KAYI-30 süzülme mühimmatlarının yanı sıra Kemankeş-1 turbojet motorlu hızlı saldırı mühimmatının da yer aldığının altı çizildi.

Bayraktar TB3'ün ise, TB2'nin cephaneliğine ek olarak, UAV-122 füzesi (50 km'den fazla menzilde test edildi) ve MAM-L'ye kıyasla daha geniş menzile ve üstün etki gücüne sahip MAM-T süzülme mühimmatı gibi daha ağır mühimmatlar taşıyabildiği vurgulandı.

Bayraktar TB2'nin, üstün özelliklere sahip olması nedeniyle Hermes 450'nin yerini alabileceği aktarıldı. TB3'ün ise Türk Deniz Kuvvetleri'nin hizmetindeki TCG Anadolu (L400) gemisinde kalkış ve iniş yeteneğine sahip olduğu ifade edildi.