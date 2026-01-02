İspanya basını, Latin Amerika ülkesi Kolombiya'nın envanterinde bulunan İsrail yapımı Hermes İHA'larının yerine Türkiye'nin geliştirdiği Bayraktar TB2'leri alacağını öne sürdü. Kolombiya'nın İHA filosunu Bayraktar TB2'lerle modernize edeceğini yazan Madrid basını, söz konusu ülkenin BAYKAR'a başvurduğunu belirtti.

KOLOMBİYA İHA FİLOSUNU MODERNİZE EDECEK

İspanyol basını El Universo, bir Güney Afrika ülkesinin mevcut insansız hava aracı filosunu Türk savunma sanayisinin neferleri arasında yer alan BAYKAR tarafından geliştirilen Bayraktar TB2 ile modernize etmeyi düşündüğünü yazdı.

"BAYRAKTAR TB2'LERİ ALMAK İÇİN RESMİ GÜN YAKLAŞIYOR"

İspanya basını "Bu Güney Amerika ülkesi, insansız hava aracı filosunu Türkiye'de üretilen modellerle modernize etmeyi düşünüyor" başlığıyla yayınladığı haberinde, Kolombiya Hava Kuvvetleri'nin (FAC), insansız hava aracı filosunu modernize etmek için bir süredir analiz ettiği Bayraktar TB2'leri almak için resmi günün yaklaştığını bildirdi.

Kolombiya'nın bu kritik karar için Türkiye'deki BAYKAR'a başvurduğunu yazan Madrid basını, birçok savunma sanayi haberi yapan kuruluşun bu adımı doğruladığına değindi.

"HERMES"LER GİDİYOR "BAYRAKTAR TB2"LER GELİYOR

Kolombiya'nın envanterinde bulunan İsrail yapımı Hermes 450 ve Hermes 900 insansız hava araçlarını (İHA) değiştirmeyi düşündüğü öne sürülen haberde, Kolombiya Hava Kuvvetleri'nin (FAC), İHA filosunu Bayraktar TB2 ve TB3 model dronlarla modernize etmeyi planladığı bildirildi.

Bayraktar TB3 modelinin "daha gelişmiş" olarak tanımlandığı haberin devamında, Bayraktar insansız hava araçlarının orta irtifa ve uzun menzilli (MALE) insansız hava araçları olduğu belirtildi.

Haberinde "Kolombiya için Türkiye'de üretilen dronlar" ifadesine yer veren İspanya basını, Bayraktar'ların BAYKAR tarafından geliştirilen ve üretilen silahlı bir taktik sistem olduğuna dikkat çekti.

TEKNİK ÖZELLİKLERİNE DİKKAT ÇEKTİLER

Bayraktar TB2'nin Türk havacılık tarihinde menzil ve irtifa rekorlarını elinde tutuğuna değinilen haberde, BAYKAR'ın İHA hakkında açıklamalarına atıfta bulunuldu. Ayrıca silahlı taktik insansız hava aracı Bayraktar TB2'nin 11 yıl önce hizmete girmesinden bu yana bir milyondan fazla uçuş saati biriktirdiği ifade edildi.

Bayraktar TB2'lerin Türkiye, Katar, Ukrayna ve Azerbaycan'da hizmet verdiği belirtilen haberin devamında Bayraktar TB3'ün uzunluğunun 8,35 metre, kanat açıklığı ise 14 metre olduğunu vurgulandı. TB3'ün katlanabilir kanatlarının olduğuna da değinilen haberde, azami kalkış ağırlığının 1.450 kilogram ve taşıma kapasitesinin ise 280 kilogram olduğunun altı çizildi.

BAYKAR'ın Bayraktar TB3'ün özelliklerine ilişkin açıklamasına yer verilen haberin son kısmında şu ifadelere yer verildi;

"Bayraktar TB3, saatte 29 km hıza ulaşabiliyor, 24 saatten fazla havada kalabiliyor ve 9.000 metreye yakın bir uçuş yüksekliğinde faaliyet gösterebiliyor."

Haberde Bayraktar TB3'ün keşif, gözetleme ve istihbarat görevlerine ek olarak, kanatlarının altına yerleştirilmiş akıllı mühimmatlarla taarruz operasyonu başlatabileceği hatırlatıldı. Son olarak ise Bayraktar TB3'ün görüş hattı içi ve görüş hattı ötesi iletişim yetenekleri sayesinde çok uzak mesafelerden çalıştırılabildiği ifade edildi.

Dünya havacılık tarihinde bir ilk! KIZILELMA'lardan "kol uçuşu"

Denizde Albatros havada TB3

Fransızlar KIZILELMA'yı öve öve bitiremedi