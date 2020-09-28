Hesaplar sil baştan: Atmaca'nın menzili dengeleri değiştirecek

28 Eylül 2020 Pazartesi 12:55 - Güncelleme: 28 Eylül 2020 Pazartesi 13:00

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci’nin Atmaca seyir füzesi menzilinin 250 kilometre olduğuna dair açıklaması gözleri bir kez daha yerli ve milli savunma sanayiinin sahaya etkilerine çevirdi.

Peki, Atmaca’nın 250 kilometrelik menzili ve Genel Müdür İkinci’nin açıklamalarında yer alan ‘Atmaca’nın kara versiyonu için de çalışmalar sürüyor’ sözleri ne anlama geliyor?

TÜRK VE YUNAN SİSTEMLERİ ÇOK BENZER

TRT Haber'in haberine göre, Savunma Sanayii Araştırmacısı Anıl Şahin Atmaca’nın Türkiye için son derece önemli bir ürün olduğunu belirterek, söz konusu füzenin envantere girdikten sonra Ege ve Akdeniz’de yeni bir sayfa açılacağının altını çizdi.

Mevcut durumda Türkiye ve Yunanistan’ın NATO üyesi iki ülke olarak benzer sistemlere sahip olduğunu hatırlatan Şahin, “Hatta iki ülkenin neredeyse tıpatıp aynı olan fırkateynleri mevcut. Aynı şey, gemilerin başka bir gemiyi vurmak amacıyla kullandıkları gemisavar füzeler için de geçerli” dedi.

MEVCUT DURUMDA 124 KİLOMETRE MENZİLLİ FÜZE KULLANILIYOR

Anıl Şahin, Ankara ve Atina’nın halihazırda ağırlıklı olarak Harpoon gemisavar füzelerini kullandığı bilgisini paylaşarak, şöyle devam etti:

“Bu füze, 124 kilometre menzilli. Bazı yerlerde 140 kilometre olarak da geçiyor ancak ABD Donanması ‘124 kilometre’ diyor. Bu ne demek? Türk ve Yunan donanmalarına ait iki gemi karşı karşıya gelsin, butona ilk kim basarsa füzeyi o ateşler ve karşıdaki gemiyi vurur demek.

Ancak biz bugün Atmaca için 200 hatta 250 kilometre menzili telaffuz ediyoruz. Kısa süre önce 220 kilometre başarılı oldu. Mevcudun neredeyse iki katı daha uzağa giden bir füzeniz varsa sahadaki tüm dengeler ‘sil baştan’ hale gelir ve yeni süreçte en büyük oyun kurucu siz olursunuz. Türkiye şu an bu yönde ilerliyor.”

ADALAR DA ATMACA’YI ENGELLEYEMEZ

Atmaca’nın bu yılın sonunda veya 2021 yılında hizmete gireceğini söyleyen Şahin, “Adalar Denizi içi ayrı bir parantez gerekebilir. Çünkü bu füzeler radar arayıcı başlığa sahip ve o bölgede çok fazla adacık var. Radar güdümlü füzelerin performansına adacıklar etki edebilir. Ama Atmaca’nın bu tür durumlar için de çok gelişmiş algoritmaları var. Milli füzemiz 3 boyutlu rota bacağı oluşturabiliyor ve KEMENT Veri Bağı sayesinde fırlatılış sonrası bile füzenin kontrolü mümkün olabiliyor. Yani füzenin önüne bir ada/adacık çıktığında, onun üzerinden ani yükselme-alçalma veya etrafından dolaşmak suretiyle manevra yapabiliyor. Bu çok önemli bir yetenek” bilgisini paylaştı.

KIYI SAVUNMAYA ‘ATMACA’ ETKİSİ

Savunma Sanayii Araştırmacısı Anıl Şahin, Atmaca’nın kıyı savunma versiyonu için çalışmalar olduğunu da hatırlatarak, şunları söyledi:

“Kıyı savunma bataryaları, sahil bölgesindeki kara parçalarına konuşlandırılır ve düşman savaş gemilerine karşı bulunduğu bölgeyi korur. Atmaca’nın envantere alındıktan sonra Türkiye’nin üç bir tarafındaki sahil şeridine yerleştirecek kıyı savunma bataryaları, çok geniş bir çapta koruma sağlayabilir. Yani istenilirse, 250 kilometre menzilden itibaren görülen her hedef vurulur.”

HASSAS VURUŞ KABİLİYETİYLE KARACILARIN DA HİZMETİNDE OLACAK

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci’nin ‘Atmaca’nın kara versiyonu için çalışmalar sürüyor’ açıklaması hatırlatılan Anıl Şahin, söz konusu sürece ilişkin şöyle konuştu:

“Esasen Türk Kara Kuvvetleri; kara-kara angajmanı için obüs, topçu roketi, bu topçu roketlerinin güdümlü hale getirilmesi oluşan füzeler ve balistik füze gibi birçok vasıtaya sahip. Ancak, Kara Kuvvetleri daha hassas güdümlü bir füze istemiş olacak ki Atmaca’nın karadan karaya angajman yapacak versiyonu geliştiriliyor.

Geliştirilecek bu füze sayesinde Kara Kuvvetleri, 220+ kilometre menzile kadar hassas vuruş yeteneğine sahip bir füzeye kavuşacak. Bu füze, menzil olarak 120 kilometre menzilli TRG-300 KAPLAN füzesi ile 280+ kilometre menzilli BORA füzesi arasında bulunacak. Ancak hassas vuruş yeteneği, çok daha gelişmiş bir sistem olarak öne çıkacak.”

MİLYONLARCA DOLAR HARCAMANIN ÖNÜNE GEÇİLDİ

Savunma Sanayii Araştırmacısı Şahin, Atmaca’nın farklı versiyonlarının çalışılmasının son derece değerli bir adım olduğuna dikkat çekerek, “Ürünün yerli olmasının bir avantajı da burada kendini gösteriyor. Bugün Atmaca olmasaydı hem kıyı savunma hem de karadan karaya füze için ithal arayışlara girecektik. Bu da hem milyonlarca dolarlık bir harcama hem de uzun sürelere ve dolayısıyla zaman kaybına mal olacaktı” dedi.