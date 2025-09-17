Heyecanla KAAN'ı bekliyorlar! Türkiye dengeleri alt üst etti: F-35, J-20 ve Su-57'ye cevap niteliğinde

Milli Muharip Uçak girişimi kapsamında tasarlanan KAAN, Türkiye'nin bugüne kadarki en iddialı havacılık ve uzay programını temsil ediyor. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ tarafından geliştirilen KAAN, hava üstünlüğü, hassas vuruş ve ağ merkezli savaş için tasarlanmış olup, aktif elektronik taramalı dizi (AESA) radarı, gelişmiş aviyonikler, yapay zeka desteği ve gizlilik özellikleri gibi yerli sistemleri bünyesinde barındırıyor.

İlk prototip P0, 2024 yılında iki test uçuşunu başarıyla tamamlayarak, şu anda montajı devam eden ikinci ve üçüncü prototiplerin geliştirilmiş tasarımına doğrudan bilgi sağlayan önemli performans verileri sağladı. TUSAŞ, kapsamlı bir test kampanyasını desteklemek için altı prototipe kadar üretileceğini ve geliştirilmiş varyantların ilk uçuşlarının 2026 baharında beklendiğini doğruladı.

TÜRKİYE'DEN F-35, J-20 VE SU-57'YE KAAN İLE CEVAP

Yabancı basında yer alan habere göre, KAAN'ın avantajlarının gizlilik, yerli teknoloji entegrasyonu ve egemen üretim kapasitesinin birleşiminde yatmakta olduğu vurgulandı. Stratejik açıdan ise Türkiye'nin Amerikan F-35 , Çin J-20 ve Rus Su-57 gibi platformlara KAAN ile cevap verdiği vurgulandı.

İthal çözümlerin aksine KAAN'ın, Ankara'ya yükseltmeler, görev sistemleri ve ihracat politikaları üzerinde tam kontrol vaat ederek stratejik özerkliğini güçlendirmekte olduğu, rakipler daha büyük endüstriyel üslerden faydalanırken KAAN, Bayraktar TB2 ve Akıncı gibi insansız hava araçlarını uluslararası pazarlara teslim etmiş olan Türkiye'nin genişleyen havacılık ve uzay ekosisteminden yararlanmakta olduğu aktarıldı.

ÇOK SAYIDA ÜLKENİN TAKİBİNDE

Endonezya'nın 48 adet KAAN savaç uçağı satın alma taahhüdü erken ihracat ivmesini gösterirken, Pakistan, Azerbaycan ve hatta programı yakından izleyen bazı Körfez ülkeleri gibi ülkelerden de ilgi duyulduğu ifade edildi.

ABD veya Rus savunma ekosistemleri dışında alternatif arayan ülkeler için KAAN'ın, özellikle tedarikçilerini çeşitlendirmek ve Batı ihracat kısıtlamalarına veya Rus yaptırımlarına bağımlılıktan kaçınmak isteyen hava kuvvetleri için uygulanabilir bir seçenek olarak ortaya çıkabileceği dile getirildi.

YILDA 8 KAAN ÜRETİLECEK

TUSAŞ'ın KAAN'ı, 14 metrelik kanat ve yaklaşık 3,3 ton ağırlığındaki orta gövde bölümü gibi ana bileşenlerin dikey olarak monte edildiği özel bir üretim hattında ürettiği, şirket yetkililerinin ise Ankara fabrikasının şu anda yılda 8 adede kadar uçak üretme kapasitesine sahip olduğunu, ancak tam kapasite üretimi desteklemek için kapasiteyi artırma seçeneklerini değerlendirdikleri ifade edildi.