İSTANBUL 18°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Kasım 2024 Çarşamba / 19 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,5486
  • EURO
    36,6309
  • ALTIN
    2920.46
  • BIST100
    9291.71
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Savunma
  • >
  • Heyecanlandıran gelişme duyuruldu: TCG Koçhisar'a entegre edilecek
Savunma

Heyecanlandıran gelişme duyuruldu: TCG Koçhisar'a entegre edilecek

Milli deniz topu 'Denizhan' TCG Koçhisar'a entegre edilecek. MKE, bu kapsamda 'Denizhan'ın İstanbul Tersanesi Komutanlığına teslim edildiğini bildirdi.

AA20 Kasım 2024 Çarşamba 10:17 - Güncelleme:
Heyecanlandıran gelişme duyuruldu: TCG Koçhisar'a entegre edilecek
ABONE OL

Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ (MKE), 76/62 milimetrelik milli deniz topu "Denizhan"ın TCG Koçhisar'a entegre edilmek üzere İstanbul Tersanesi Komutanlığına teslim edildiğini bildirdi.

MKE'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "76/62 milimetre milli deniz topumuz Denizhan, kabul testlerine başlayacak olan Mavi Vatan'ın yeni muhafızı milli karakol gemimiz TCG Koçhisar gemisine entegre edilmek üzere Milli Savunma Bakanlığı İstanbul Tersanesi Komutanlığına teslim edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Dünya havacılık tarihine geçti! Bayraktar TB3'ten gururlandıran başarı

Yeni nesil savaş uçağı geliyor

Mesele 12 trilyon dolarlık maden mi? Biden'ın son kararı ateşi körükledi
  • Denizhan
  • Milli deniz topu
  • TCG Koçhisar

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.