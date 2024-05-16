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Savunma

Heyecanlandıran HÜRJET paylaşımı: 19 Mayıs'ta sürprize hazır olun

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, HÜRJET'in yeni başarılara imza attığını duyurarak, '19 Mayıs'ta sürprize hazır olun' ifadelerini kullandı.

16 Mayıs 2024 Perşembe 13:07 - Güncelleme:
Heyecanlandıran HÜRJET paylaşımı: 19 Mayıs'ta sürprize hazır olun
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TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, X hesabı üzerinden yapmış olduğu açıklamada HÜRJET'in yeni başarılara imza attığını duyurarak "19 Mayıs'ta sürprize hazır olun." dedi.

Kotil'in açıklaması şöyle:

Testleri hızla devam eden HÜRJET'imiz manevralarını başarıyla gerçekleştirmeye devam ediyor. 19 Mayıs'ta sürprize hazır olun!

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