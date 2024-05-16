Heyecanlandıran HÜRJET paylaşımı: 19 Mayıs'ta sürprize hazır olun

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, X hesabı üzerinden yapmış olduğu açıklamada HÜRJET'in yeni başarılara imza attığını duyurarak "19 Mayıs'ta sürprize hazır olun." dedi.
Kotil'in açıklaması şöyle:
Testleri hızla devam eden HÜRJET'imiz manevralarını başarıyla gerçekleştirmeye devam ediyor. 19 Mayıs'ta sürprize hazır olun!
Testleri hızla devam eden HÜRJET'imiz manevralarını başarıyla gerçekleştirmeye devam ediyor. 19 Mayıs'ta sürprize hazır olun! https://t.co/1YbIuPegfY— Temel Kotil (@Temel_Kotil) May 16, 2024